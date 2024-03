Prezzo top su questa friggitrice ad aria Philips! (-40€)

Continuano le offerte di Primavera Amazon che andranno avanti fino al 25 marzo con sconti imperdibili per i membri iscritti a Prime. Tra questi vi segnaliamo la friggitrice ad aria Philips Series 5000, un modello di fascia alta che dispone di 16 funzioni per piatti croccanti, saporiti e salutari e un'ampia capacità di 7,2L, perfetta per preparare pasti per tutta la famiglia. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 17% potete risparmiare 40€ sul prezzo originale di 229,99€ e acquistarla per 189,99€.

Friggitrice ad aria Philips Series 5000, chi dovrebbe acquistarla?

La friggitrice a aria Philips Series 5000 è una soluzione ideale per tutti coloro che desiderano cucinare in modo salutare senza rinunciare al gusto. È particolarmente consigliata per le famiglie numerose o per chi ama invitare amici e parenti, grazie al suo cestello da 1,4 kg e al recipiente da 7,2 litri che permettono di preparare grandi quantità di cibo in una sola volta. Che siate appassionati di patatine fritte, torte, cosce di pollo o verdure grigliate, questo modello avanzato soddisfa ogni esigenza, offrendo pasti gustosi e nutrienti con fino al 90% di grassi in meno.

Inoltre, la possibilità di collegarsi all'app NutriU e di controllare la cottura a distanza tramite WiFi si rivela un vantaggio inestimabile per chi ha uno stile di vita frenetico ma non vuole rinunciare alla qualità dei pasti. La tecnologia Rapid Air garantisce che ogni piatto sia croccante esternamente e morbido internamente, massimizzando il sapore e mantenendo un elevato standard nutrizionale. La facilità di pulizia, grazie a parti rimovibili lavabili in lavastoviglie e al cestello QuickClean con rivestimento antiaderente, rende questo elettrodomestico ancora più attraente per l'uso quotidiano.

La friggitrice a aria Philips Series 5000 è perfetta per chi cerca una soluzione versatile e salutare per la preparazione dei pasti. La sua capacità di collegarsi a dispositivi smart per una gestione della cucina a distanza e la facilità di pulizia la rendono un prodotto altamente consigliato per ogni cucina moderna. Oggi, con uno sconto Amazon del 17%, potete acquistarla per 189,99€ risparmiando 40€ sul prezzo iniziale di 229,99€.

Vedi offerta su Amazon