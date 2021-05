Marcy: il segreto per fare un milione di iscritti YouTube

Vuoi diventare un Influencer di successo? Hai mai sognato di scoprire tutti i segreti di uno YouTuber famoso?

Allora non perderti il secondo appuntamento con YouTalk: l’unica rubrica settimanale che ti svela come stanno veramente le cose! Consigli, dietro le quinte e storie di successo dalla voce dei più grandi influencer italiani. Oggi con noi Marcy!

Marcy

Da 10 anni Roberto Buonanno è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani, titolare tra le svariate cose anche di Tom’s Network, l’agenzia di management più innovativa d’Italia. Questa settimana Roberto Buonanno ha intervistato per voi Marcello Mosca, in arte Marcy, uno YouTuber specializzato principalmente in Minecraft e Fortnite.

Marcy ha condiviso con noi tutti i segreti che lo hanno portato a quintuplicare le proprie visualizzazioni e moltiplicare i suoi guadagni negli ultimi sei mesi. Un risultato stupefacente che di questo passo potrebbe portare Marcy nell’Olimpo dei top 10 influencer italiani.

Marcy: l’inizio della sua carriera

“In verità questa carriera da influencer non me la sono cercata. Nel 2010 sono stato uno dei primi ragazzi ad approdare su YouTube. Ho iniziato a registrare dei piccoli telegiornali quando andavo al mare in Puglia e poi solo nel 2012 ho aperto il mio canale di Minecraft. Non avrei mai immaginato che da lì a quattro anni sarebbe diventato il mio lavoro!” – confessa Marcy.

Marcy: quando ha compreso che YouTube sarebbe diventato il suo lavoro

“ Ho capito che sarebbe stato il mio lavoro all’inizio del 2016, quando ho visto lo stipendio di YouTube alzarsi in maniera considerevole. Ho guadagnato con la piattaforma i miei primi settecento euro in un mese, li ho capito che avrei potuto fare di YouTube la mia professione. Ad agosto 2016 un grande passo: ho aperto partita iva! “- racconta Marcy.

Marcy: il traguardo dei centomila iscritti su YouTube

“Al traguardo dei centomila iscritti nulla di folle, ho fatto la mia prima live su Twitch. Era circa l’otto giugno del 2016, quando Twitch non lo utilizzava praticamente nessuno, ed io ero in live con duemila persone, a quei tempi mi sembravano veramente un’infinità! In realtà su YouTube ero ancora a novantanovemila cinquecento iscritti, ho acceso la live e assieme ai miei fan abbiamo raggiunto il primo grande traguardo dei centomila!”– racconta Marcy.

Oggi Marcy si avvicina al primo milione. Per raggiungere questi livelli bisogna essere guidati da un nobile ideale e si deve trasmettere un messaggio di valore al proprio pubblico. Marcy ci ha svelato il suo:

“Il mio nobile ideale è la gentilezza! Cerco di essere sempre gentile, ho deciso di essere family friendly, non perché sono seguito da un pubblico di bambini, visto che il mio pubblico è molto ampio, ma perché sono seguito anche dai più piccoli. L’insegnamento che voglio trasmettere è quello che si può fare intrattenimento essendo gentili e non per forza cercando la discussione. Solitamente quando capita che mi insultino in live, io non mi arrabbio, anzi spiego il motivo per cui è sbagliato offendere le altre persone. Ci tengo ad essere un esempio positivo per tutti i ragazzi che mi seguono, partendo dall’educazione.”- Ci racconta Marcy.

L’importanza di scrivere nero su bianco i propri obiettivi

“Per salire di visualizzazioni – racconta Marcy – è stato di fondamentale importanza scrivere a penna i miei obiettivi! Sono passaggi che potrebbero sembrare inutili, invece sono preziosissimi perché ti fanno aprire gli occhi e ti aiutano ad impostare il focus su quello che veramente desideri, sul tuo obiettivo principale.”

Per scoprire tutti i segreti del successo di Marcy non perderti l’intervista completa con Roberto Buonanno, segui il video!