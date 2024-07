Non volete le pubblicità? Ora YouTube vi mostra una schermata nera

Nell'ultimo periodo, alcuni utenti di YouTube che utilizzano estensioni per bloccare le pubblicità hanno iniziato a notare un fenomeno preoccupante: schermate nere prolungate prima dell'avvio dei video. Questo fenomeno è stato particolarmente segnalato da alcuni utenti su Reddit ed è stato ricollegato a nuove tecnologie di inserimento di annunci che YouTube starebbe esplorando.

Questi interruzioni con schermo nero, che variano dai 6 ai 20 secondi, sono presumibilmente spot pubblicitari bloccati dalle estensioni dei browser. Le estensioni riescono a bloccare il contenuto dell'annuncio ma non a saltarlo, lasciando così lo schermo nero a coprire il video che l'utente intende vedere. Questo succede in virtù del fatto che YouTube potrebbe aver implementato una tecnologia di iniezione degli annunci lato server.

L'obiettivo è chiaramente quello di rendere più difficile saltare gli annunci.

Nonostante YouTube non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo questa specifica tecnologia di iniezione degli annunci, ha pubblicato un post indicando un aggiornamento degli "standard di sicurezza per le estensioni dei browser su YouTube". Secondo l'azienda, queste modifiche sono destinate a proteggere gli spettatori e i creatori da attacchi informatici, come il furto di dati o di identità.

Sebbene alcuni utenti non sembrino particolarmente turbati dal dover attendere qualche secondo con lo schermo nero, questa strategia si aggiunge ad altre iniziative simili da parte di YouTube, come la politica dei tre avvisi per gli utenti che utilizzano estensioni per bloccare gli annunci e la chiusura di servizi paralleli come YouTube Vanced. Tutto ciò rafforza l'impressione che YouTube stia spingendo gli utenti verso l'abbonamento a YouTube Premium.