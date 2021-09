Marvel e DC Comics dicono no agli NFT di artisti freelance basati sui loro personaggi

Un rapporto pubblicato venerdì mostra che Marvel Comics, il più grande editore di fumetti del mondo, non vuole che gli artisti utilizzino i prodotti e le proprietà intellettuali della Marvel per le vendite di NFT.

A marzo scorso, lo stesso aveva già detto anche il dirigente legale della DC Comics, inviando una lettera allo staff e agli artisti freelance in cui diceva loro di cessare eventuali iniziative NFT che coinvolgevano l’IP della DC Comics.

“Si prega di notare che l’offerta in vendita di qualsiasi immagine digitale con proprietà intellettuale di DC con o senza NFT, sia resa per le pubblicazioni di DC o resa al di fuori dell’ambito del proprio impegno contrattuale con DC, non è consentita”, si legge nella lettera del team legale di DC. Dopo la lettera, un artista ha caricato la lettera su Opensea e ‎‎l’ha venduta come arte NFT‎‎ chiamata “A Marvel to Behold” per un valore di 2000 dollari in ethereum.‎ Prima che la lettera uscisse, infatti, l’artista di fumetti José Delgo, aveva venduto una collezione NFT a tema Wonder Woman tramite Makersplace.

La Marvel comunque ha affermato di prevedere l’introduzione di “nuove opportunità per i creatori Marvel”. La Marvel infatti sarebbe già entrata nel mercato NFT, collaborando con Orbis Blockchain Technologies Limited e l’app Veve Digital Collectibles. All’inizio di agosto, la società ha celebrato il “Marvel Month” e ha introdotto i token non fungibili di Spider-Man e, sempre nello stesso periodo, ha lanciato gli NFT di Captain America per l’81 ° anniversario della Marvel. i Marvel.