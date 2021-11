Mastercard lavora alla compatibilità tra la sua rete e le CBDC

Mastercard ha recentemente collaborato con la piattaforma di asset digitali Bakkt per rendere più facile per commercianti, banche e fintech negli Stati Uniti abbracciare e offrire soluzioni e servizi di criptovaluta. Il CEO Michael Miebach ha osservato che la possibilità più probabile per la crittografia di essere utilizzata come strumento di pagamento sarà attraverso una valuta digitale della banca centrale emessa dal governo. Mastercard ha deciso quindi di rendere la sua rete pronta a gestire una CBDC se e quando ciò accadrà, ha aggiunto.

Mastercard ha annunciato il suo piano per acquisire la società di cripto intelligence CipherTrace a settembre. L’azienda ha precedentemente affermato che l’acquisto migliorerebbe le sue capacità crittografiche per ottenere informazioni su oltre 900 criptovalute attualmente monitorate da CipherTrace, che è finanziato dal Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti.

CipherTrace è stata fondata nel 2015 e ha fornito “blockchain forensics” per oltre 150 delle più grandi banche, borse, istituzioni finanziarie e regolatori in circa 7.000 entità di criptovaluta. Eric Risley, managing partner di Architect Partners, in precedenza ha indicato l’acquisto di CipherTrace da parte di Mastercard come i tipi di offerte che gli operatori storici di servizi finanziari probabilmente faranno per costruire la loro presenza nel settore crittografico.