Mediaworld: smartphone, tablet e non solo in super sconto!

Nonostante San Valentino sia passato, continuano le promozioni lanciate in occasione della festa degli innamorati: sullo store di MediaWorld, infatti, fino al 21 febbraio potete godere di sconti imperdibili su un vasto catalogo di prodotti, tra cui smartphone, smartwatch, tablet, notebook e non solo! Si tratta, dunque, del momento perfetto per acquistare gli articoli che desideravate da tempo, il tutto risparmiando anche centinaia di euro.

MediaWorld "I Love Tech", perché approfittarne?

Da smartphone a elettrodomestici, passando per smart TV e notebook, in ogni categoria dello store troverete una vasta selezione di prodotti compatibili con la promozione "I Love Tech" di MediaWorld. Inoltre, su moltissimi articoli è presente l'opzione del finanziamento con rate da 12 a 48 mesi, permettendovi di dilazionare i vostri acquisti e renderli più accessibili.

Per esempio, il nuovo iPhone 15 potrà essere vostro a soli 829,00€ invece di 979,00€, per un risparmio di ben 150,00€. Ovviamente, parliamo di uno smartphone che ha ben pochi concorrenti sul mercato, nonché la scelta ideale per coloro che cercano prestazioni di alto livello e desiderano rimanere al passo con le ultime innovazioni tecnologiche proposte da Apple, il tutto spendendo decisamente meno dei 1.000€ richiesti, almeno, per i top di gamma.

Se, invece, state cercando uno smartwatch top di gamma, perfetto soprattutto per lo sport, a fare al caso vostro è il Garmin Venu 2 Plus, in sconto a 299,00€ anziché 449,99€ e, come per l'iPhone 15, disponibile per il finanziamento a rate. Questo avanzato dispositivo è dotato di un nitidissimo schermo OLED da 1.3" con modalità always-on, oltre che di tantissime funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness. Inoltre, vi permetterà di gestire chiamate e notifiche direttamente al posto, usufruendo anche dell'assistente vocale quando avete le mani occupate.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Mediaworld dedicata alla promozione, dove potrete scoprire tutti i prodotti disponibili nel catalogo. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che l'offerta terminerà questa sera.

