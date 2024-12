Meta punta all'energia nucleare per i data center

Meta ha annunciato di voler utilizzare energia nucleare per alimentare i suoi data center negli Stati Uniti a partire dal 2030. L'azienda sta accettando proposte da sviluppatori di energia nucleare per aggiungere da uno a quattro gigawatt di capacità nucleare.

La richiesta di proposte di Meta specifica che l'azienda cerca partner con esperienza in "piccoli reattori modulari (SMR) o reattori nucleari più grandi". Secondo Axios, Meta è "geograficamente agnostica" riguardo alla posizione dei potenziali siti nucleari.

Foto di distelAPPArath da Pixabay

L'iniziativa di Meta si inserisce in un contesto più ampio di aziende tecnologiche che guardano all'energia nucleare per sostenere le loro ambizioni nel campo dell'intelligenza artificiale. Google ha recentemente annunciato un accordo per costruire più reattori negli Stati Uniti, con l'obiettivo di aggiungere 500 megawatt di potenza nucleare da SMR. Anche Microsoft ha espresso l'intenzione di riattivare la centrale nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania per alimentare lo sviluppo della sua IA.

Meta sostiene che "l'energia nucleare può aiutare a fornire una potenza di base stabile per supportare le esigenze di crescita delle reti elettriche che alimentano sia i nostri data center che le comunità circostanti". L'azienda vede questa mossa come un modo per sostenere l'innovazione tecnologica e la crescita economica.

Questa decisione segna un cambiamento importante nella strategia energetica di Meta, evidenziando la crescente domanda di energia delle grandi aziende tecnologiche e il ruolo potenziale dell'energia nucleare nel soddisfare questa domanda in modo sostenibile.

In realtà sono molte le aziende che ormai hanno bisogno di una forte quantità di energia per alimentare data center. Meta è solo una delle tante, ma per esempio anche Microsoft è fortemente intenzionata a sfruttare l'energia nucleare per alimentare i data center. Da una parte l'utilizzo di energia eccessivo potrebbe far preoccupare, ma dall'altra parte forse questo spingerebbe a investire di più su un energia pulita (e con grandi potenzialità future) come il nucleare.