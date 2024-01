Microsoft supera Apple come società con il maggior valore al mondo

Microsoft ha superato Apple, per poco tempo, come società più valutata dal 2018, andando a ripetere altri episodi simili verificatisi nel 2020 e nel 2021. Oggi il successo di Microsoft 365 e quello di OpenAI stanno facendo andare Microsoft a gonfie vele. Apple non sta andando particolarmente male, ma continua ad avere l’iPhone come volano del suo successo.

Nel rapporto sugli utili di novembre, i risultati delle vendite di Apple sono stati al di sotto delle aspettative, con una domanda inferiore alle previsioni per iPad e dispositivi indossabili. Anche i ricavi dei Mac hanno subito un calo significativo rispetto all'anno precedente. Riguardo ad Apple Vision Pro, le aspettative sono relativamente basse a causa delle previsioni di vendita ridotte e del prezzo elevato del dispositivo.

Per quanto non sia la prima volta che Microsoft supera brevemente Apple in questo specifico ambito, questa volta la situazione potrebbe essere diversa. Microsoft sta crescendo a buon ritmo, mentre per Apple l’orizzonte non è particolarmente roseo, almeno fino alla fine dell’anno e alla presentazione del nuovo iPhone.

Microsoft ha tratto beneficio dall'adozione crescente degli strumenti di intelligenza artificiale, mentre Apple ha registrato risultati deludenti nelle vendite di diversi prodotti chiave. Questo ribaltamento potrebbe influenzare la percezione degli investitori e degli utenti sulla dinamica del settore tecnologico.

Naturalmente non è una vera e propria competizione tra queste due aziende, i cui settori di attività sono solo parzialmente sovrapposti. Entrambe sembrano avere un futuro molto promettente, ma Microsoft potrebbe consolidare il sorpasso e mantenere la prima posizione un po’ più a lungo. Vedremo.