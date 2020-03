Guida all’acquisto dei dispositivi Amazon Echo

Echo Sub, differentemente dagli altri prodotti, non integra Alexa e non può funzionare da solo, ma è unicamente un’estensione di Echo Plus. È, banalmente, un sub woofer, che comunica con i dispositivi Echo in modalità wireless. La resa sonora è buona, migliora la qualità di ascolto che si può avere con uno o due Echo Plus. Se per voi la qualità sonora è importante, allora Echo Sub è la soluzione più semplice ed elegante che potrete scegliere per aumentare la qualità. Se invece state pensando di realizzare un sistema 2.1 da zero, con l’idea di sfruttare anche Alexa, allora dovreste valutare il prezzo totale, poiché in questo caso la cifra inizia ad essere importante. Il miglior suggerimento che possiamo darvi è di iniziare con un solo Echo Plus, e se proprio vi sentite insoddisfatti, di valutare l’acquisto di Echo Sub. L’idea di realizzare un sistema stereo con due Echo Plus e un Echo Sub non ci entusiasma particolarmente, anche perché non è possibile utilizzare questo sistema per abbinarlo, ad esempio, a una TV, quindi l’uso rimarrebbe ugualmente limitato alla musica in streaming.