MINIMO storico per questa stupenda friggitrice ad aria Xiaomi!

Se la cucina è la vostra passione, e siete alla ricerca di un elettrodomestico che non solo vi aiuti a preparare manicaretti in modo più facile e veloce, ma anche più salutare, allora vi suggeriamo di non perdervi questa ottima offerta dedicata alla friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer Pro che, grazie alle offerte del Black Friday 2023, è oggi in sconto a soli 79,99€, in virtù del prezzo originale di 159,99€, per quello che è il prezzo più basso di sempre!

Xiaomi Smart Air Fryer Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La Xiaomi Smart Air Fryer Pro è l'elettrodomestico ideale per chi ama cucinare in modo intelligente e sano senza rinunciare al gusto. Il design innovativo con vetro trasparente a tre strati e isolamento termico offre un controllo in tempo reale della cottura dei propri manicaretti, in modo simile a quanto non potreste fare con un forno tradizionale, eliminando così la necessità di estrarre il cestello durante la cottura. Si tratta, inoltre, di un prodotto perfetto per chi vuole cucinare rapidamente e senza sforzi, soprattutto considerando che essa non si limita alla cottura delle classiche patatine.

Dotata di un cestello da 4 litri, e di una griglia per un utilizzo più efficiente dello spazio, la Xiaomi Smart Air Fryer Pro offre una cottura uniforme grazie alla circolazione dell'aria riscaldata a 360° e una potenza di riscaldamento di 1.600 W, ed è anche dotata di ben 11 modalità di cottura preimpostate, che vi permetteranno di utilizzarla in modo prativo e versatile.

Capace di raggiungere una temperatura massima di 200 °C, questa splendida friggitrice ad aria è dotata di un pratico display OLED, ed è persino provvista di funzioni smart, regolabili tramite la comoda app Xiaomi Home, che offre oltre 100 ricette intelligenti per una cucina variegata e dai sapori appaganti.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

