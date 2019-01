Mookkie, la ciotola smart per i nostri animali domestici. Riconosce il muso e sblocca l’accesso al cibo

La ciotola intelligente per animali, Mookkie, dell’italiana Volta ha vinto l’Innovation Award nella categoria Smart Home al CES 2019. Si tratta di un dispositivo capace di riconoscere il proprio animale domestico grazie a una video-camera grandangolare e sbloccare di conseguenza il vano con il cibo precedentemente preparato.

“Abbiamo preso uno dei più semplici e umili oggetti presenti nelle nostre case e lo abbiamo reinventato intorno alle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale; questo è ciò che facciamo quotidianamente a Volta con molteplici oggetti e processi”, ha spiegato l’amministratore delegato di Volta, Silvio Revelli. “In questo caso il risultato è una ciotola per animali domestici, dal gatto al cane, che riconosce visivamente il suo animale e si attiva di conseguenza”.

I vantaggi sono legati alla sicurezza, ovvero la garanzia che l’accesso al cibo è solo per il proprio animale, ma anche in termini di freschezza e conservazione dello stesso. Evidente che si profila come un dispositivo ideale sia per ambienti esterni che interni.

La ciotola Mookie può essere collegata ad una applicazione per smartphone dedicata e registrare gli accessi dell’animale, la quantità di cibo presente e anche la necessità di provvedere al rifornimento del cibo per la tranquillità del proprietario. Senza contare la possibilità di ricevere notifiche e anche brevi video clip. Inoltre, può essere comandata ed interrogata attraverso le più comuni interfacce vocali per la casa: il proprietario può controllare con la sola voce la ciotola, chiedere informazioni sui pasti e ordinare il cibo quando si sta esaurendo.

“Mookkie è la dimostrazione di come sia possibile re-inventare praticamente ogni oggetto che conosciamo – anche il più semplice – mettendo al centro del design di prodotto l’intelligenza artificiale”, ha aggiunto Revelli. “Volta si occupa sostanzialmente di ripensare e riprogettare prodotti e processi esistenti tenendo conto del nuovo ‘ingrediente’ a disposizione: l’Intelligenza Artificiale”.

Volta, in collaborazione con Pet Electronics Company di New York, sta lavorando per industrializzare il prodotto con l’obiettivo di poterlo offrire al mercato americano ad un prezzo iniziale di 189 dollari a partire indicativamente da settembre 2019. Mookkie sarà disponibile sul sito ufficiale e sui principali siti di e-commerce. Mookkie è al momento un oggetto artigianale, realizzato in Italia e completamente personalizzabile, realizzabile solo su richiesta.