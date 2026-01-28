I Narwal Winter Sales 2026 stanno per giungere al termine e il 1° febbraio segnerà ufficialmente la fine di queste imperdibili promozioni. Una data che rappresenta una cattiva notizia per chi stava ancora valutando l’acquisto, ma anche un ultimo richiamo all’azione per tutti voi che desiderate migliorare la pulizia domestica con un robot aspirapolvere di qualità a prezzo scontato. Siamo ormai agli sgoccioli: questi sono davvero gli ultimi giorni utili per approfittarne.

Vedi offerte su Narwal Vedi offerte su Amazon

Narwal Winter Sales 2026, perché approfittarne?

Le offerte dei Narwal Winter Sales 2026 sono valide sia su Amazon sia sul sito ufficiale Narwal, garantendo così massima libertà di scelta in base alle vostre preferenze di acquisto. Che stiate cercando un modello essenziale o una soluzione ultra avanzata con funzioni smart, Narwal propone una gamma completa capace di soddisfare ogni esigenza, dalla semplice aspirazione alla pulizia profonda e automatizzata.

Tra le promozioni più interessanti troviamo il Narwal Flow Standard a 799€, disponibile anche in versione con accessori per un anno a 939€ (offerta esclusiva del sito Narwal). Salendo di livello, il Narwal Flow Compact è proposto a 1099€, mentre il potente Narwal Freo Z10 Ultra è disponibile a 799€ in versione bianca e a 649€ in versione nera, una delle occasioni più vantaggiose di questa campagna invernale.

Non mancano soluzioni più accessibili ma comunque performanti, come il Narwal Freo Z10 a 499€, il Freo X10 Pro a 399€ e il Narwal Freo S a soli 199€, ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo dei robot aspirapolvere senza rinunciare all’affidabilità del marchio. Se state pensando di acquistare un robot aspirapolvere efficiente e moderno, questo è il momento giusto: dopo il 1° febbraio, queste offerte non saranno più disponibili.

