Se siete alla ricerca di un modo per rendere la pulizia della vostra casa più semplice ed efficiente, questo è il momento giusto per approfittare di un’offerta imperdibile. Fino al 25 gennaio, potete ottenere un doppio risparmio sui robot Narwal grazie al nostro codice sconto esclusivo “TOMSHWWIN”. Questo coupon vi permette di avere un 5% di sconto extra su tutti i prodotti, sia acquistando direttamente sullo store ufficiale Narwal, sia su Amazon.

Vedi offerte su Narwal

La gamma Narwal Flow, perché approfittarne?

Per chi desidera un robot lavapavimenti versatile, la linea Narwal Flow offre soluzioni per ogni esigenza. Il Narwal Flow Standard è disponibile a 799€, mentre la versione con accessori per 1 anno è proposta a 939€, acquistabile esclusivamente sul sito ufficiale. Chi preferisce un modello più compatto può optare per il Narwal Flow Compact, al prezzo di 1199€, ideale per spazi ridotti senza rinunciare a prestazioni elevate.

Se il vostro obiettivo è un prodotto elegante e potente, la serie Narwal Freo Z10 Ultra è perfetta. Il modello in bianco è disponibile a 799€, mentre la versione in nero costa 649€. Per chi desidera un pacchetto completo con accessori per 1 anno, il prezzo sale a 759€, acquistabile solo sul sito Narwal. Questi robot combinano funzionalità avanzate e design moderno, garantendo risultati impeccabili in ogni ambiente.

Narwal offre anche altre opzioni per adattarsi a tutte le esigenze e budget. Il Narwal Freo Z10 è disponibile a 429€, mentre il Narwal Freo X10 Pro costa 449€. Infine, per chi cerca una soluzione più economica, il Narwal Freo S è proposto a soli 199€, mantenendo comunque la qualità e l’affidabilità che contraddistinguono il marchio Narwal.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: inserendo il codice “TOMSHWWIN” al momento dell’acquisto, potrete ottenere il 5% di sconto extra su tutti i robot Narwal, sia sul sito ufficiale sia su Amazon. L’offerta è valida fino al 25 gennaio, quindi è il momento ideale per regalare alla vostra casa un alleato tecnologico che semplifichi la pulizia quotidiana. Approfittate del doppio risparmio e scegliete il robot Narwal più adatto alle vostre esigenze!

Vedi offerte su Narwal