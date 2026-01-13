Non capita tutti i giorni di avere l’opportunità di risparmiare cifre significative sui robot Narwal, strumenti innovativi che semplificano le pulizie domestiche. In questa occasione speciale, potrete approfittare di sconti fino a oltre 800€ su alcuni modelli selezionati, un’occasione imperdibile per chi desidera un aiuto concreto nella gestione della casa senza rinunciare alla tecnologia.

N.B: siamo lieti di segnalarvi il coupon esclusivo TOMSHWWIN, che vi garantisce un ulteriore sconto del 5%, aumentando il risparmio già indicato nell’articolo. Inoltre, questo coupon è valido anche su Amazon!

Vedi offerte su Narwal

Sconti eccezionali sui modelli più popolari

Tra le offerte più interessanti, il Narwal Freo Z10 Ultra vede uno sconto fino a 450€, mentre il Narwal FLOW è proposto con uno sconto di 400€. Anche il Narwal Freo Z10 non è da meno, con un risparmio fino a 470€. Questi robot non solo puliscono in modo efficiente, ma offrono anche funzionalità avanzate che rendono la vita quotidiana più semplice e libera da stress.

Oltre agli sconti già applicati sui modelli selezionati, è possibile ottenere ulteriori vantaggi su tutti gli altri prodotti dello store. Utilizzando il coupon “NWAFF25H2”, avrete il 3% di sconto aggiuntivo, a cui si aggiunge un altro 2% registrandovi alla newsletter dello store. In questo modo, ogni acquisto diventa ancora più conveniente e accessibile.

Se stavate pensando di aggiornare il vostro robot domestico o di acquistare un Narwal per la prima volta, questo è il momento ideale. Gli sconti consistenti sui modelli top di gamma, uniti ai vantaggi extra del coupon e della newsletter, vi permettono di risparmiare senza compromessi sulla qualità. Non lasciate che questa occasione sfugga: il futuro delle pulizie domestiche è a portata di mano e a prezzo scontato.

