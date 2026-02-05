Quest’anno San Valentino cambia volto e diventa l’occasione perfetta per fare spazio alla tecnologia che semplifica la vita quotidiana. Narwal celebra la festa degli innamorati con una campagna promozionale davvero importante, proponendo sconti fino a 700€ sui suoi robot aspirapolvere più avanzati. Un modo originale per trasformare il regalo di San Valentino in un alleato concreto per la pulizia della casa, unendo praticità, innovazione e risparmio.

San Valentino Narwal, perché approfittarne?

Le offerte riguardano alcuni dei modelli più apprezzati del brand e sono valide solo per un periodo limitato, fino al 15 febbraio. In particolare, il Narwal Freo Z10 Ultra One-Year-Bundle è disponibile con uno sconto di ben 729€ dal 5 al 15 febbraio, mentre il Freo Z10 Ultra nella versione standard può essere acquistato con 600€ di sconto nello stesso periodo. Si tratta di soluzioni pensate per chi desidera una pulizia profonda e automatizzata.

Anche la linea Narwal FLOW rientra nella promozione, con sconti attivi dal 9 al 15 febbraio. Il FLOW One-Year-Bundle beneficia di una riduzione di 580€, mentre il modello FLOW standard è proposto con 400€ di sconto. Un’ottima opportunità per chi vuole avvicinarsi al mondo dei robot aspirapolvere di nuova generazione, approfittando di un rapporto qualità-prezzo particolarmente vantaggioso.

E non è tutto: potete rendere queste offerte ancora più interessanti applicando il coupon “NWAFF26H1”, che garantisce un ulteriore 3% di sconto. Inoltre, è disponibile un codice esclusivo da 100€ riservato a Tom’s Hardware, valido sia su Amazon sia sul sito ufficiale Narwal per il Freo Z10 Ultra (anche in bundle): “TOMSHWSV”. San Valentino, quest’anno, è l’occasione giusta per innamorarvi di una casa sempre pulita.

