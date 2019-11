Netflix, arrivano anche in Italia i comandi vocali per Amazon Fire TV Stick

Da oggi il supporto ai comandi vocali per l’app Netflix destinata alle Amazon Fire TV Stick arriva anche in Italia. Chi ha una Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa potrà quindi sfruttare l’assistente digitale Amazon Alexa per cercare e riprodurre video in-app tramite semplici comandi vocali. Inoltre il controllo vocale da remoto sarà possibile anche tramite gli smart speaker della famiglia Echo associato ovviamente alla Fire TV Stick.

Per effettuare una ricerca si potranno dire farsi come “Cerca La Casa di Carta su Netflix” oppure “Trova Stranger Things su Netflix”, mentre per controllare la riproduzione dei contenuti si potrà dire “Metti La Casa di Carta su Netflix”, “Fai partire Stranger Things su Netflix” o ancora “Guarda Stranger Things su Netflix” o “Riproduci La Casa di Carta su Netflix”, ma anche “Alexa, manda indietro di dieci minuti”.

Grazie all’abbinamento tra il dispositivo Amazon Echo o il telecomando vocale Alexa e la Fire TV Stick collegata al televisore nella stessa stanza, è dunque possibile non specificare di volta in volta “su Fire TV Stick” quando si impartisce un comando, in modo da avere così la massima facilità d’uso.

I controlli vocali su Fire TV Stick tramite Alexa sono stati introdotti in Italia lo scorso mese di settembre, in occasione dell’esordio sul nostro mercato della Fire TV Stick 4K dotata appunto di telecomando vocale, tra l’altro acquistabile anche separatamente per tutti coloro che già possiedono una Fire TV Stick con telecomando senza controllo vocale Alexa. Da allora app di terze parti come netflix e YouTube hanno introdotto il supporto alla nuova funzione ed è logico quindi attendersi che andando avanti saranno sempre di più le app per questa piattaforma che sfrutteranno la possibilità dei comandi vocali.