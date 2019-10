Netflix prova gratuita di 30 giorni, ma solo se ti registri con carta di credito o debito

Netflix riattiva la promo per i nuovi utenti: si ha diritto a 30 giorni di prova gratuita a patto di registrarsi con carta di credito o debito.

Netflix offre nuovamente in Italia la prova gratuita di 30 giorni, dopo averla disattivata la scorsa primavera. Il bonus però cambia rispetto al passato per una serie di dettagli. Il primo fondamentale è che è possibile solo ed esclusivamente tramite carta di credito o debito. Nello specifico Visa, Mastercard, American Express, PostePay e le pre-pagate legate ai rispettivi circuiti.

Un’altra novità riguarda l’effettivo primo addebito dopo un mese di prova. “Prova Netflix gratis per 30 giorni! Se Netflix ti piace, alla fine della prova non dovrai fare nulla: il tuo abbonamento proseguirà automaticamente finché vorrai restare con noi. Disdici quando vuoi prima della fine del periodo di prova e non avrai nessun addebito. Nessun contratto complicato, nessuna penale e nessun impegno. Disdici online in qualsiasi momento, 24 ore al giorno”, spiega Netflix.

La buona notizia è che tre giorni prima della fine del periodo di prova la piattaforma si impegna a spedire una mail per dare tempo all’utente di disdire oppure proseguire. Ipoteticamente, abbonandosi oggi sarebbe sufficiente disdire prima del 10 novembre.

Da ricordare che l’abbonamento Netflix può essere pagato non solo con le carte ma anche via iTunes, addebito su conto PayPal e contanti sfruttando le carte regalo disponibili presso negozi e altre attività commerciali. Queste modalità però, come già spiegato, non sono valide per godere di 30 giorni di prova.

I piani sono:

Base (7,99 € al mese): 1 schermo in definizione standard. Modalità offline per uno smartphone o un tablet.

(7,99 € al mese): 1 schermo in definizione standard. Modalità offline per uno smartphone o un tablet. Standard (11,99 € al mese): 2 schermi alla volta. HD disponibile. Modalità offline per due smartphone o tablet.

(11,99 € al mese): 2 schermi alla volta. HD disponibile. Modalità offline per due smartphone o tablet. Premium (15,99 € al mese): 4 schermi alla volta. HD e Ultra HD disponibili. Modalità offline per quattro smartphone o tablet.

” Il tipo di piano determina su quanti dispositivi è possibile guardare Netflix in streaming contemporaneamente. Indipendentemente dal piano selezionato, puoi installare l’app Netflix su tutti i dispositivi desiderati e guardare tutte le serie TV e i film che vuoi, in qualsiasi momento e ovunque”, ricorda Netflix.