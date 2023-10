Migliori VPN Netflix (ottobre 2023)

Sapevate che il catalogo offerto da Netflix cambia a seconda del paese in cui vi trovate? Questo può risultare particolarmente frustrante quando si desidera vedere un film o una serie TV che non è disponibile nel proprio paese, ad esempio nel catalogo americano. Come risolvere questo problema? La risposta è piuttosto semplice: utilizzando una Virtual Private Network (VPN) per sbloccare Netflix o altri servizi di streaming come Prime Video o Disney Plus.

L'uso di VPN per lo streaming di contenuti geolocalizzati è diventato molto popolare tra gli utenti, con una crescita esponenziale durante il lockdown dovuto alla pandemia di COVID-19. In questo periodo, l'obbligo di rimanere a casa ha significativamente aumentato il consumo di contenuti multimediali.

Ma perché è necessario utilizzare una VPN per sbloccare Netflix? Il motivo è che Netflix applica restrizioni geografiche ai suoi contenuti a causa di vari fattori, tra cui diritti di distribuzione e contratti di licenza. Questo significa che se si desidera accedere a contenuti presenti nel catalogo di un altro paese, è necessario far credere a Netflix (o ad altri servizi di streaming) di essere fisicamente presenti in quel paese. E quale strumento è meglio di una delle migliori VPN per raggiungere questo scopo?

In questa guida, ci concentreremo sulle migliori VPN per Netflix, per aiutarvi a superare le restrizioni geografiche e godere di un'esperienza di streaming senza limiti. Netflix è noto per imporre alcune delle restrizioni più severe e difficili da bypassare, e non tutte le VPN sono in grado di far fronte a queste sfide.

Vogliamo sottolineare che l'intento di questa guida non è incentivare la violazione dei Termini di servizio di Netflix. Al contrario, crediamo che queste informazioni possano essere utili per coloro che si trovano all'estero per motivi di lavoro o di studio e desiderano accedere al catalogo italiano. Non entreremo nel merito della legittimità delle restrizioni geografiche, ma è nostro dovere informarvi che l'accesso a cataloghi stranieri dall'Italia può comportare dei rischi. Consigliamo vivamente di leggere attentamente i termini di servizio di Netflix prima di utilizzare una VPN per bypassare le restrizioni geografiche. Tom's Hardware non promuove o approva l'uso di VPN per scopi illegali.

Detto questo, abbiamo compilato per voi una classifica delle migliori VPN per Netflix, per aiutarvi a scegliere l'opzione più adatta alle vostre esigenze. Buona lettura!

Cos'è una VPN e a cosa serve?

In poche parole, una VPN una tecnologia che offre sicurezza a reti pubbliche e private, per consentire ai suoi utenti di navigare in modo anonimo e protetto. Si tratta di un tipo di connessione che non richiede una rete creata ad hoc, ma che ne offre lo stesso livello di sicurezza, pur utilizzando un protocollo di trasmissione pubblico e condiviso. Infatti, la VPN, acronimo di virtual private network, si comporta esattamente come una rete privata, ma senza i limiti territoriali imposti dalle reti fisiche.

Il concetto, naturalmente, è molto più complesso, ma diciamo che, in generale potete usare una VPN per:

Proteggere la vostra connessione quando usate una rete pubblica (ad es. in aeroporto o in hotel)

Cambiare il vostro indirizzo IP e bloccare il tracciamento delle vostre attività online

Accedere a contenuti con blocchi geografici, facendo credere al servizio di essere collegati da un'area inclusa fra quelle autorizzate.

Se volete approfondire, vi rimandiamo alla lettura del nostro articolo "VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve", in questa sede, vi basti sapere che questa guida si concentra sul terzo punto che abbiamo indicato sopra.

Quali sono le migliori VPN per Netflix?

Abbiamo testato diversi provider nel corso del tempo, elencando quelle che riteniamo fra le migliori VPN sul mercato attualmente. Come potrete notare, ce ne sono alcune che si distinguono in modo particolare sia per il rapporto qualità/prezzo che per le tipologie di servizi offerti. Ma qui ci focalizziamo principalmente sull'effettiva capacità di un servizio di VPN di sbloccare l'accesso a Netflix. Questo non significa che se una buona VPN non è indicata qui sia da scartare a priori. Semplicemente, per lo scopo specifico di questa guida, non è indicata, ma ciò non toglie che possa essere eccellente in altri contesti. Ma ora procediamo senza indugio con la nostra classifica.