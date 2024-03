Nikon acquista RED per sfondare nel settore cinematografico

Con una mossa a sorpresa, Nikon ha annunciato l'acquisizione di RED Digital Cinema, azienda conosciuta per le sue cineprese digitali professionali come la RED One 4K e la V-Raptor X. L'azienda fondata da Jim Jannard (patron di Oakley), diventerà una sussidiaria interamente controllata da Nikon. I termini esatti dell'accordo non sono stati rivelati, ma Nikon sembra intenzionata a espandersi nel mercato delle cineprese digitali professionali, sfruttando le competenze di RED in termini di tecnologia di compressione delle immagini e color science.

Le cineprese RED sono state impiegate nella realizzazione di numerosi film e programmi TV di grande successo, tra cui diverse produzioni Marvel come "Guardiani della Galassia Vol. 3" e "Captain Marvel", documentari naturalistici come "Planet Earth II", e serie televisive come "Squid Game", "Mindhunter", "Peaky Blinders" e "The Queen’s Gambit". Jarred Land, presidente di RED, ha condiviso l'annuncio dell'acquisizione con un post su Instagram, seguito da un enigmatico "Heh heh heh...".

Questa acquisizione segna una pietra miliare significativa per Nikon, unendo la sua ricca eredità nel campo dell'imaging professionale e consumer con l'innovativa competenza di RED - J. Land, presidente di RED.

L'unione tra Nikon e RED promette di ridefinire il mercato delle cineprese digitali professionali, preannunciando un futuro di sviluppo produttivo all'avanguardia nel settore della produzione cinematografica e video.

L'acquisizione avviene a meno di un anno dalla chiusura di una causa legale tra RED e Nikon, relativa a presunte violazioni di brevetti sulla compressione video da parte di Nikon, causa che è stata archiviata lo scorso aprile. RED aveva citato in giudizio Nikon nel 2022 per aver presumibilmente copiato la sua tecnologia di compressione dati in un aggiornamento firmware per l'ammiraglia Z9 di Nikon, ma la causa è stata successivamente respinta. Al momento non sappiamo molto di più, ma possiamo solo presumere che le future fotocamere mirrorless di casa Nikon faranno grandi passi in avanti in ambito video grazie all'acquisizione di RED.