È ufficiale: il Mondiale per Club FIFA 2025 sarà trasmesso in esclusiva mondiale su DAZN, in un accordo che segna una svolta epocale nel modo di seguire il calcio. Per la prima volta, tutte le 63 partite del torneo saranno disponibili in live streaming gratuito per tutti i tifosi, senza alcun costo aggiuntivo. Questo evento sportivo globale, che vedrà sfidarsi 32 tra i migliori club del mondo, si svolgerà interamente negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025, con la finale in programma al MetLife Stadium di New York.

Mondiale per Club FIFA 2025 su DAZN, perché approfittarne?

Questa partnership tra DAZN e FIFA non solo rende il calcio più accessibile, ma sottolinea l’impegno di entrambe le realtà nel portare lo sport a un pubblico globale in modo semplice e coinvolgente. Grazie alla trasmissione in più lingue e alla possibilità di sublicenziare la messa in onda in chiaro ad altre emittenti, il Mondiale per Club diventa un evento realmente universale, raggiungendo gli appassionati ovunque si trovino.

Per chi volesse vivere un’esperienza ancora più completa, DAZN offre condizioni speciali sugli abbonamenti. L’abbonamento annuale sarà scontato a 19,99€ per i primi 6 mesi (poi 34,99€), mentre quello mensile costerà 29,99€ per il primo mese (poi 44,99€). Con l’abbonamento, avrete accesso a funzionalità premium come la visione in HDR, audio 5.1, highlights estesi e replay integrali, che renderanno ancora più appassionante ogni singolo momento del torneo.

L’avvio della partnership è stato segnato dal sorteggio ufficiale del Mondiale per Club, trasmesso gratuitamente da Miami il 5 dicembre 2024, dove i 32 club hanno conosciuto i propri avversari. Questo evento ha anticipato quello che sarà un mese di calcio intenso e spettacolare, con partite che si giocheranno in 12 sedi diverse negli Stati Uniti, garantendo un’ampia copertura territoriale e la possibilità di godere di un torneo di altissimo livello.

Oltre alla diretta del torneo, DAZN integrerà sulla sua piattaforma FIFA+, una ricca library con i momenti più iconici del calcio, replay completi e altri eventi FIFA in diretta, offrendo così un’esperienza calcistica senza precedenti. La piattaforma sarà accessibile su tutti i dispositivi connessi, dalle smart TV agli smartphone, passando per tablet e console di gioco, rendendo possibile seguire il Mondiale per Club ovunque voi siate.

In sintesi, con FIFA 2025 su DAZN, il calcio di livello mondiale diventa ancora più vicino a voi. La possibilità di guardare gratuitamente il torneo, unita alle offerte speciali per gli abbonati, rappresenta un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di sport. Preparatevi a vivere un’estate di grandi emozioni, partite mozzafiato e tanto spettacolo grazie a questa partnership storica che ridefinisce il modo di seguire il calcio nel mondo.