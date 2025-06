Con l’arrivo dell’estate, Aliexpress lancia una straordinaria campagna promozionale valida fino al 5 giugno 2025. Questa iniziativa offre sconti fino al 60% su una vasta gamma di prodotti, spaziando dalla tecnologia all’abbigliamento, dagli accessori per la casa agli articoli sportivi. Inoltre, è possibile ottenere un risparmio extra fino a 40€ utilizzando specifici codici sconto. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. È importante notare che i codici non sono validi per la categoria telefoni cellulari e per i beni contrassegnati con l’etichetta NA.

Aliexpress Choice Day, perché approfittarne?

Per massimizzare il risparmio, Aliexpress mette a disposizione 7 codici sconto, ciascuno con una soglia minima di spesa diversa. Ad esempio, con il codice ITCD2 si ottiene uno sconto di 2€ su una spesa minima di 19€, mentre con ITCD40 si può risparmiare 40€ su un ordine di almeno 369€. Questi codici sono ideali per chi desidera fare acquisti mirati o approfittare di offerte su prodotti di maggiore valore. È consigliabile utilizzare i codici il prima possibile, poiché sono disponibili in quantità limitata.

I nuovi utenti di Aliexpress possono beneficiare di ulteriori vantaggi. Sono disponibili due codici sconto esclusivi: uno da 5€ su una spesa minima di 7€ e un altro da 8€ su un ordine minimo di 30€. Queste offerte rappresentano un’ottima opportunità per esplorare la piattaforma e scoprire la varietà di prodotti disponibili, risparmiando fin dal primo acquisto.

Per aiutarvi a scegliere il codice più adatto alle vostre esigenze, ecco l’elenco completo dei coupon disponibili:

ITCD2 : 2€ di sconto su una spesa minima di 19€

: 2€ di sconto su una spesa minima di 19€ ITCD5 : 5€ di sconto su una spesa minima di 39€

: 5€ di sconto su una spesa minima di 39€ ITCD7 : 7€ di sconto su una spesa minima di 59€

: 7€ di sconto su una spesa minima di 59€ ITCD10 : 10€ di sconto su una spesa minima di 79€

: 10€ di sconto su una spesa minima di 79€ ITCD20 : 20€ di sconto su una spesa minima di 169€

: 20€ di sconto su una spesa minima di 169€ ITCD30 : 30€ di sconto su una spesa minima di 259€

: 30€ di sconto su una spesa minima di 259€ ITCD40: 40€ di sconto su una spesa minima di 369€

Ricordate che questi codici sono validi fino al 5 giugno 2025 e sono soggetti a disponibilità limitata. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di preparare al meglio la vostra estate risparmiando con Aliexpress. Di seguito, invece, una lista dei prodotti più consigliati su cui potete applicare i coupon:

