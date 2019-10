Nokia: 23 primati 5G negli ultimi 12 mesi per dimostrare che il valore del “made in Europe”

Nokia ha conquistato 23 primati nel 5G in 12 mesi. Dal primo streaming TV 8k, in condizioni reali su 5G, alla copertura di San Marino.

Nokia è in pole position per approfittare del momento di difficoltà “politica” di Huawei in seno alla 5G. Un’arma a disposizione è senza dubbio legata ai 23 primati nel mobile di quinta generazione raggiunti tra settembre 2018 e settembre 2019.

“In un periodo di dodici mesi, iniziato il 6 settembre 2018 con la prima trasmissione dati end-to-end via etere su una rete commerciale 5G New Radio 3GPP in partnership con Verizon, Nokia è riuscita a raggiungere altri 22 primati legati al 5G in sei continenti e in molteplici aree tecnologiche”, spiega l’azienda. “In aggiunta, considerato il Nord America come il più grande mercato del 5G, Nokia si è affermata come il vendor leader con la più grande copertura 5G”.

I primi traguardi da evidenziare, negli ultimi dodici mesi, sono i sei primati mondiali in ambito 5G, raggiunti grazie alla tecnologia e alle persone del team Nokia. Tali primati comprendono:

Il primo ambiente di verifica per lo sviluppo dell’auto connessa usando il 5G, attivato con le stazioni base standard 3GPP di Nokia per Softbank

I primi test su nuovi aspetti dello standard 5G in condizioni industriali reali condotti presso il Porto di Amburgo in Germania, in collaborazione con l’Autorità Portuale di Amburgo e Deutsche Telekom

La prima trasmissione dati 5G via etere usando 2,5 GHz e la tecnologia antenna Massive MIMO nella rete live commerciale di Sprint, a San Diego, in collaborazione con Qualcomm Technologies, Inc. e Sprint

Nokia ha inoltre contribuito al raggiungimento di sette primati tecnologi legati al 5G che, oltre alla sperimentazione con Verizon di settembre 2018, comprendono:

Il primo streaming TV, in ultra alta definizione 8k , in condizioni reali su 5G, realizzato in collaborazione con France Télévisions

, in condizioni reali su 5G, realizzato in collaborazione con France Télévisions Il primo gioco in Realtà Virtuale su cloud su rete 5G basata su intelligenza artificiale, usando l’architettura aperta RAN per gestire le eccezionali esigenze di rete dell’esperienza di gioco immersivo RV in tempo reale, dopo aver instaurato una collaborazione con CMCC

La prima soluzione 5G per uno dei più grandi eventi mondiali, l’Hajj in Arabia Saudita, utilizzando la Realtà Virtuale per consentire ai visitatori di “vivere” l’Hajj in remoto, come se fossero realmente presenti.

Nokia, in collaborazione con i suoi partner e clienti, ha raggiunto dieci primati regionali in ambito 5G, tra cui i seguenti:

Il primo progetto pilota outdoor della 5G New Radio su banda di frequenza 3,5 GHz a Singapore, in collaborazione con StarHub

La prima copertura completa 5G di uno stato in Europa . In collaborazione con TIM, la copertura completa dell’intera Repubblica di San Marino, una delle più antiche repubbliche in Europa, con la rete standard Rel15 3GPP

. In collaborazione con TIM, la copertura completa dell’intera Repubblica di San Marino, una delle più antiche repubbliche in Europa, con la rete standard Rel15 3GPP Le prime reti 5G in Sudafrica con rain; in America Latina con ANTEL in Uruguay e più recentemente in Nuova Zelanda con Vodafone New Zealand

“Gli ultimi 12 mesi di traguardi e successi di Nokia in ambito 5G sono il risultato di anni di ricerca nel campo e le tecnologie innovative che ne derivano stanno cambiando il mondo per i consumatori e le imprese”, ha commentato Marcus Weldon, Corporate CTO di Nokia e Presidente di Nokia Bell Labs. “Che si tratti di consentire a nuove aree geografiche di sperimentare per la prima volta le possibilità del 5G, di spingere la tecnologia a ridefinire i limiti, di offrire prestazioni eccezionali o di raggiungere nuovi primati in campo 5G, il portfolio end-to-end di Nokia aiuta i clienti a ridefinire il concetto di possibile, man mano che il vero potenziale del 5G inizia ad affermarsi”.