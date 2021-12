Non detenete criptovalute: l’opinione di una deputata USA

Parlando sulla sua storia di Instagram lunedì, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) ha spiegato perché ha deciso di non possedere azioni o valute digitali e perché ritiene che anche i membri del Congresso che vogliano rimanere professionali e imparziali nel loro processo legale, non dovrebbero avere alcuna attività commerciale che preveda il possesso o la detenzione di bitcoin e altre criptovalute.

Secondo la Cortez, infatti, il loro lavoro come legislatori li rende a conoscenza di informazioni molto sensibili e delle politiche dell’immediato futuro. La Cortez dice anche che, poiché siede come membro del Financial Services Committee FSC, le risorse digitali sono anche un’area no-go per lei se vuole rimanere il più etica possibile nel suo lavoro. AOC è sempre stata schietta praticamente su qualsiasi cosa e, recentemente, ha causato un tumulto/dibattito con il suo abito Met Gala “Tax the Rich”.

Lei e le sue colleghe Rashida Tlaib e Ayanna Pressley hanno fatto sforzi per ottenere l’attenzione del presidente Joe Biden nella loro ricerca per convincere il presidente a scegliere qualcuno diverso da Jerome Powell, per presiedere la Federal Reserve. A quanto pare, Biden alla fine ha scelto Powell, contro il desiderio di AOC che il presidente degli Stati Uniti scegliesse qualcuno che avrebbe davvero affrontato il cambiamento sociale e dato priorità alla cosiddetta crisi climatica.