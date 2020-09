Nuova Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Cube arrivano in Italia

Amazon in queste ora ha presentato numerosi nuovi dispositivi tra cui spiccano sicuramente le Fire TV Stick. Dopo l’enorme successo della prima versione è stata annunciata la nuova Fire TV Stick che risulta più veloce del 50%, supporta la tecnologia HDR e il formato Dolby Atmos, senza dimenticare il telecomando vocale Alexa per il controllo dei dispositivi Audio/Video. A questa nuova versione si aggiungono altri due nuovi prodotti. La Fire TV Stick Lite, che fa del prezzo il suo punto di forza e offre una qualità streaming in Full HD, la tecnologia HDR e il telecomando volca Alexa Lite. Per concludere arriva in Italia anche il Fire TV Cube, un nuovo dispositivo che consente la prima esperienza di controllo vocale a lungo raggio di Fire TV.

A tutto questo si aggiunge una rinnovata interfaccia che si distingue per la nuova modalità di ricerca dei contenuti, la migliore integrazione di Alexa e i profili utenti personalizzati per gestire adeguatamente i suggerimenti.

Nuova Fire TV Stick – 39,99€

La nuova versione della Fire TV Stick, come detto in precedenza, è il 50% più veloce della precedente, questo grazie al nuovo processore quad-core da 1,7 GHz. Grazie a questo upgrade la nuova Fire TV Stick permette delle prestazioni migliori nella riproduzione via streaming con risoluzione a 1080p e 60 fps in HDR. Non mancano il WiFi dual-band e la doppia antenna per la connessione alle reti a 5 GHz per migliorare la stabilità dello streaming evitando interruzioni nella riproduzione. Dal punto di vista audio troviamo il supporto al Dolby Atmos per garantire un suono avvolgente tramite altoparlanti compatibili. Come per l’ultima versione abbiamo in dotazione anche il telecomando vocale Alexa. Tutto questo diminuendo i consumi del 50% rispetto ai modelli precedenti.

Fire TV Stick Lite – 29,99€

Fire TV Stick Lite

La Fire TV Stick Lite permette, ad un prezzo inferiore, di riprodurre contenuti in FullHD con una potenza del 50% superiore rispetto ai modelli precedenti. Anche questo modello gode del supporto alla tecnologia HDR ma in dotazione troviamo il nuovo telecomando vocale Alexa Voice Remote Lite, un versione semplificiata che consente di utilizzare la propria voce per cercare, avviare e controllare i contenuti.

Fire TV Cube – 119,99€

Fire TV Cube

La novità più importante dal punto di vista dei dispositivi è sicuramente rappresentata dall’arrivo in Italia del Fire TV Cube. Dotato di un processore hexa-core ultra potente, Fire TV Cube offre un’interfaccia utente rapida e fluida, con accesso a Dolby Vision e contenuti 4K Ultra HD fino a 60 fps. Fire TV Cube supporta i colori brillanti garantiti dalla tecnologia HDR, con Dolby Vision e HDR 10+, oltre alla nitidezza dell’audio Dolby Atmos.

La particolarità di Fire TV Cube risiede nel riconoscimento vocale a lungo raggio all’avanguardia. Grazie agli otto microfono e alla tecnologia di beamfoaming che combina i segnali dei singoli microfoni per evitare rumori, riverberi, contenuti in riproduzione e conversazioni in contemporanea, Fire TV Cube garantisce che Alexa senta chiaramente la richiesta mentre è posizionata accanto alla TV. Grazie al supporto del nuovo potente processore, è possibile cercare e riprodurre contenuti usando solo la voce. Prime Video, Netflix, YouTube e ARTE supporteranno i controlli vocali migliorati direttamente al lancio.

Inoltre, Fire TV Cube utilizza una tecnologia a infrarossi multidirezionale basata su cloud e HDMI CEC che, combinati con Alexa, consentono di controllare la TV, la soundbar, il ricevitore A/V e altri dispositivi domestici intelligenti compatibili. Fire TV Cube ti consente anche di cambiare gli ingressi sui televisori compatibili. Con l’altoparlante integrato, Fire TV Cube consente inoltre di controllare il tempo, ascoltare le notizie e molto altro, anche a TV spenta.

Una nuova interfaccia utente di Fire TV personalizzata

Ultima novità presentata è la nuova interfaccia di Fire TV che risulta adesso più intuitiva, semplice e personalizzabile. Il menù principale è stato spostato al centro dello schermo ed è possibile passare direttamente al proprio servizio streaming preferito o scorrere le app supportate in modo facile e veloce. La nuova ricerca rende più semplice che mai scoprire fantastici film, programmi TV e altro ancora, con funzionalità di navigazione che consentono ricerche ampie e specifiche in base al genere (ad es. commedie, azione), alle categorie utili (ad es. bambini e famiglia) e altro ancora.

Alexa è sempre più al centro della nuova esperienza di Fire TV, grazie ai controlli vocali migliorati che permettono di accedere in modo semplice e immediato ai propri contenuti. Basterà dire semplicemente “Alexa, vai su Libreria” per sfogliare video e film. Attraverso i profili utente, Fire TV ora offre un’esperienza personalizzata per un massimo di sei membri di una famiglia, fornendo consigli sui contenuti individuali, cronologia di visualizzazione, elenchi di controllo, impostazioni preferite e altro ancora. La modifica dei profili utente può avvenire in modo semplice e immediata dicendo “Alexa, passa al mio profilo”. Dopo la configurazione iniziale, Alexa riconoscerà automaticamente la voce e passerà al profilo del cliente.

Disponibilità

La nuova Fire TV Stick costerà 39,99 euro e la sua spedizione in Italia inizierà la prossima settimana. Il dispositivo è disponibile per il pre-ordine a partire da oggi a questa pagina www.amazon.it/firetvstick.

Fire TV Stick Lite costa 29,99 euro e le spedizioni in Italia inizieranno la prossima settimana. I clienti possono effettuare il pre-ordine oggi sul sito www.amazon.it/firetvsticklite.

A partire da oggi, Fire TV Cube è disponibile su www.amazon.it/firetvcube a 119,99 euro.