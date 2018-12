Nuove staffe inclinabili pieghevoli by Techly

TECHly, brand conosciuto per le sue soluzioni innovative, propone delle nuove staffe pieghevoli che consentono di sostenere schermi di considerevoli dimensioni in totale sicurezza. L’elevata qualità e la forma essenziale caratterizzano questi supporti, studiati e costruiti per offrire un’applicazione discreta e adatta ad ogni ambiente.

Tre sono le versioni proposte da Techly: ICA-PLB 59F, ICA-PLB 59T e ICA-PLB 590, tutte progettate per supportare una televisione con peso massimo di 70kg. La ICA-PLB 59F è la versione fissa, mentre gli altri due modelli consentono anche di inclinare la posizione dello schermo in modo pratico (+3°/-12°) assicurando così una visione ottimale.

Robusti e massicci, questi nuovi modelli di staffe sono tutti dotati di un foro, utile per l’inserimento di un lucchetto ( acquistabile separatamente) al fine di garantire una maggiore sicurezza.

La solida e forte struttura realizzata interamente in acciaio, con finitura in tinta nera, garantisce una presa sicura e salda di ogni display fissato. Queste nuove staffe di Techly sono inoltre munite di un sistema di sgancio rapido e di una manopola in acciaio per una maggior protezione nel bloccaggio, inoltre sono state progettate in modo da favorire il ricircolo dell’aria e il passaggio dei cavi.

Design e funzionalità si fondono per offrire la migliore soluzione in termini di versatilità e compatibilità con lo standard VESA, regolabile da un minimo di 75X75 ad un un massimo di 400X400 nei modelli ICA-PLB 59F e ICA-PLB 59T e di un massimo di 800X400 nel modello ICA-PLB 590.

I modelli ICA-PLB 59F e ICA-PLB 59T riescono a sostenere TV dai 32 ai 70”, mentre il modello ICA-PLB 590 riesce addirittura a sostenere grandi schermi dai 43 ai 90”. Hanno tutti un design molto sottile, infatti ICA-PLB 59F prevede una distanza dal muro di 29 mm, mentre ICA-PLB 59T e ICA-PLB 590 una distanza di 49 mm.

Installabili facilmente grazie all’indicatore di direzione e alla bolla di livello in dotazione all’interno del kit di montaggio, trovano applicazione sia tra le mura domestiche sia in qualsiasi reparto di tipo commerciale o professionale, armonizzandosi ottimamente in ogni ambiente. Tutti i modelli di questa linea di staffe inclinabili hanno una

garanzia di 10 anni e sono compatibili con CURVED TV.

Queste nuove staffe di Techly si contraddistinguono anche dal fatto di essere pieghevoli permettendo così all’acquirente di contenere i costi di spedizione e guadagnare spazio grazie alla riduzione degli ingombri.