Rendi smart il tuo citofono con questa offerta BOMBA su Ring Intercom! (-50%)

In concomitanza con la fine di febbraio, vi informiamo che su Amazon è in corso una promozione eccezionale per un prodotto che cambierà radicalmente il modo in cui interagite con il vostro citofono. Il protagonista è il Ring Intercom, un dispositivo smart all'avanguardia che promette un'installazione semplice e veloce, assicurando al contempo una vasta compatibilità con molti modelli di citofoni esistenti. Acquistando questo innovativo dispositivo smart su Amazon, avrete l'opportunità di rendere più intelligente il vostro ingresso di casa a un prezzo di soli 50€ anziché 99,99€, ma solo fino all'11 marzo.

N.B: l'offerta è riservata solo agli utenti Prime, i quali dovranno attivare un coupon sconto direttamente sulla pagina del prodotto per un valore di 49,99€.

Che cos'è Ring Intercom?

Ring Intercom è un dispositivo smart progettato per modernizzare i citofoni tradizionali, rendendoli più funzionali e interconnessi. In particolare, mira a migliorare la gestione degli accessi agli edifici residenziali, permettendo agli utenti di comunicare con i visitatori e, in molti casi, di concedere loro l'accesso da remoto attraverso un'applicazione per smartphone. Questo significa che potete aprire la porta principale del vostro edificio a familiari, amici o consegne senza dovervi fisicamente avvicinare al citofono.

Che altro posso fare con Ring Intercom?

Comunicare con i visitatori è solo una parte di ciò che Ring Intercom offre. Alcune funzionalità che dovrebbero spingervi ad acquistare questo dispositivo riguardano la possibilità di attivare la verifica automatica per le consegne di Amazon, che farà in modo che il ricevimento dei vostri ordini si trasformi in un'esperienza ancora più comoda e senza intoppi. Grazie a questo sistema, i corrieri, una volta autenticati, otterranno un accesso temporaneo e sicuro per depositare i vostri pacchetti Amazon direttamente all'interno del vostro edificio.

Questa innovativa funzione estende i suoi benefici anche ai vostri visitatori regolari, come ad esempio la persona addetta alle pulizie, permettendo loro di accedere all'edificio utilizzando semplicemente il proprio smartphone. Questo elimina la necessità di distribuire chiavi fisiche o dispositivi aggiuntivi. Gestire tutto questo sarà facile con l'app Ring, con la quale potrete revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni precedentemente concesse.

Posso installarlo nel mio edificio?

Ring Intercom è stato concepito per garantire un'installazione semplice e una vasta compatibilità con diversi citofoni esistenti. Tuttavia, esistono casi in cui l'installazione potrebbe non risultare appropriata. Per ovviare a queste incertezze, il produttore offre un servizio online attraverso il quale è possibile verificare la compatibilità del proprio impianto. Accedendo a questa pagina, vi sarà richiesto di rispondere a qualche semplice domanda per determinare con certezza se il vostro sistema è idoneo all'integrazione di questo citofono smart.