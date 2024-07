Notebook gaming Asus TUF scontato più del 40% da Unieuro, non perderlo!

Grazie alle recenti offerte che permettono di acquistare notebook gaming di ultima generazione a meno di 1000€, non conviene molto considerare modelli di generazioni precedenti. Ad esempio, Unieuro offre oggi l'Asus TUF con RTX 4050 a soli 999€. Un prezzo davvero competitivo, soprattutto considerando che è equipaggiato con un processore Core i7, un componente essenziale per le prestazioni.

Vedi offerta su Unieuro

Asus TUF Gaming F15, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo modello ideale per gli appassionati di gaming che cercano un compromesso equilibrato tra prestazioni e portabilità. Grazie al suo potente processore Intel Core i7 di 12ª generazione e alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050, offre prestazioni eccezionali per la maggior parte dei giochi sul mercato. Il display da 15,6 pollici con un refresh rate di 144Hz garantisce un'esperienza visiva fluida e immersiva, ideale per i giochi ad alta velocità e per i contenuti multimediali.

Tale portatile è buono anche per chi si occupa di design grafico o per chi necessitano di una workstation mobile potente. Grazie alla sua alta fedeltà cromatica e alla possibilità di espansione della memoria fino a 32GB, questo Asus TUF si rivela adeguato per software di rendering e programmi di editing video, rispondendo così alle esigenze di un'ampia gamma di utenti.

Inoltre, la costruzione robusta dello chassis è conforme agli standard militari, garantendo un'eccellente durata nel tempo. Pertanto, chi cerca un laptop gaming affidabile e versatile, troverà nell'Asus TUF Gaming F15 un alleato di valore per lavoro e divertimento.

