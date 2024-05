Offerta lancio sulla potentissima cassa bluetooth SoundCore Boom 2 Plus! Approfittate subito

A meno di un mese dall'inizio della stagione estiva, sta per arrivare sul mercato una nuova cassa Bluetooth impermeabile. Il produttore è Soundcore, uno dei marchi premium di Anker, già apprezzato per alcune sue casse Bluetooth all'avanguardia. La nuova arrivata è una versione potenziata della già eccellente Soundcore Boom 2, a cui si aggiunge la dicitura "Plus" nel nome. In occasione del lancio potrete usufruire di due diverse promozioni:

Al prezzo di 199€ potrete acquistare la SoundCore Boom 2 Plus e ricevere in omaggio la Motion 100 , una cassa Bluetooth di dimensioni più compatte;

potrete acquistare la SoundCore Boom 2 Plus e ricevere in omaggio la , una cassa Bluetooth di dimensioni più compatte; In alternativa, al prezzo di 159,99€, potrete ricevere 2 unità di Soundcore Boom 2 Plus;

Le offerte sono disponibili sullo store ufficiale del brand, dove è richiesta la registrazione entro il 5 giugno. Dopo l'iscrizione, riceverete un codice promozionale utilizzabile dal 5 giugno al 18 giugno (giorno di uscita della cassa) con il quale sbloccare uno di questi due sconti.

Soundcore Boom 2 Plus, chi dovrebbe acquistarla?

La Soundcore Boom 2 Plus offre prestazioni audio eccezionali con bassi martellanti, grazie alla tecnologia Active Crossover personalizzata che separa segnali ad alta e bassa frequenza per una maggiore chiarezza e dettaglio sonoro. Unita alla tecnologia BassUp 2.0 di Soundcore, risulta quindi perfetta per chi cerca una cassa bluetooth capace di stupire chiunque si trovi nelle vicinanze. Il nuovo modello porta l'uscita audio a 140W, con due woofer da 4,5 pollici che aumentano la loro potenza a 50W ciascuno e due tweeter da 1 pollice che raggiungono i 20W ciascuno. A completare l'opera ci sono poi radiatori passivi, per bassi ancora più precisi e profondi.

La cassa è dotata poi di luci RGB sincronizzate con la musica, con 8 preset per effetti luminosi personalizzabili, che rendono ogni ascolto un'esperienza coinvolgente sia per le orecchie che per gli occhi. Progettata per avventure outdoor, la Boom 2 Plus offre fino a 20 ore di riproduzione con una batteria da 7500 mAh/7.3V e supporta la ricarica rapida da 30W, garantendo sessioni di ascolto prolungate.

Con certificazione IPX7, può resistere agli spruzzi e galleggiare sull'acqua, ideale per giornate in piscina o in spiaggia. La maniglia ergonomica e la cinghia di trasporto rimovibile facilitano il trasporto. Inoltre, l'app soundcore permette una personalizzazione avanzata del suono e la funzione PartyCast 2.0 consente di collegare oltre 100 altoparlanti per un'esperienza musicale amplificata.

