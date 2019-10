Tado Days su Amazon, 30% di sconto sul kit base del termostato intelligente

Su Amazon sono in sconto i prodotti del brand Tado, tra i leader sul mercato per quanto riguarda termostati smart per una gestione più intelligente del riscaldamento domestico.

In vista del Black Friday 2019 non si arrestano le promozioni Amazon dedicate a specifici brand tecnologici e non. Dopo avervi segnalato l’odierna promozione dedicata ad alcuni di dispositivi Echo, nonché la recente tornata di sconti dedicata ai prodotti Wacom, è oggi il turno del brand Tado, tra i leader sul mercato per quanto riguarda termostati smart per una gestione più intelligente del riscaldamento domestico.

La promozione del giorno è quindi dedicata al kit base Tado°, termostato intelligente che permette la gestione del riscaldamento grazie ad una apposita app, con risparmi certificati fino al 31% sui costi di riscaldamento. Il prezzo della promozione è ottimo, visto lo sconto del 30% che fa scendere gli originali 199,99 Euro a soli 139,99, con in più la garanzia di un brand che ha davvero pochissimi rivali di spessore sul mercato. Tado°, infatti, permette un monitoraggio costante dell’ambiente, fornendo informazioni continue sulla freschezza dell’aria in casa e la qualità dell’aria esterna, aiutando l’utente a bilanciare la temperatura domestica evitando, di conseguenza, inutili costi superflui in bolletta.

Grazie inoltre alla funzione di Auto-assist, è possibile automatizzare il tutto, con addirittura la possibilità di rilevazione automatica di eventuali finestre aperte. Compatibile con il 95% dei sistemi di riscaldamento presenti sul mercato, Tado° è è anche perfettamente integrato con Alexa, Apple homekit e Google Assistant, così da garantire tutte le funzionalità tipiche dei moderni sistemi di domotica, anche entry level.

