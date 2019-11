Offerte del giorno Amazon: Echo Dot a 19,99€!

Diamo un'occhiata a quelle che sono le offerte del giorno su Amazon per oggi, giovedì 14 novembre 2019.

In attesa del Black Friday 2019 (e non manca poi molto), diamo un’occhiata a quelle che sono le offerte del giorno disponibili su Amazon.it. Il portale, già da tempo, sta preparando i suoi utenti all’attesissimo “venerdì nero” con una moltitudine di offerte ma è solo negli ultimi giorni che Amazon si sta sbozzarrendo con alcune promozioni davvero interessanti che, a partire dai recenti “tesori nascosti”, hanno offerto agli utenti prezzi davvero eccezionali su tantissimi prodotti. Messe da parte, dunque, le promozioni dedicati ai brand meno noti, a tornare sulla cresta dell’onda sono oggi i dispositivi Amazon e, in particolare, l’amatissimo e vendutissimo Echo Dot di terza generazione, ovvero il modello base e privo di qualunque forma di schermo. Venduto fino ad oggi al prezzo di 59,99€, e sceso a meno di 40€ giusto qualche giorno fa, è oggi venduto allo straordinario prezzo di soli 19,99€, con un risparmio netto pari al 67%! Una promozione non nuova e che anzi colpisce questo dispositivo ciclicamente ma che, proprio per questo, va colta al volo! Ovvero prima che il periodo di promozione si esaurisca ed il prezzo torni nella norma.

Le offerte, ovviamente, non si limitano a questo e nel nostro articolo troverete ancora tanti sconti e promozioni sia sui prodotti del giorno che su alcuni servizi messi in sconto da Amazon, come è ad esempio il caso di Kindle Unlimited, ovvero il servizio dedicato alla lettura in abbonamento dei libri digitali. Già da qualche giorno, e fino al prossimo 8 dicembre, Kindle Unlimited è infatti gratuito per i primi 3 mesi! Dopo questi 3 mesi il costo tornerà ad essere di 9,99€ al mese ma, come tutti i servizi Amazon, potrete disdire in qualsiasi momento usufruendo del periodo di abbonamento rimasto.

Prima di lasciarvi alla nostra odierna selezione di sconti vi ricordiamo che non manca poi molto al tanto atteso Black Friday 2019. Come immaginerete, noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quello che sarà l’attesissimo “venerdì nero”, ma non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019.

A seguire la nostra selezione di prodotti in sconto per la giornata di oggi (14 novembre), cliccando sul banner, invece, potrete dare un’occhiata a tutte le principali offerte proposte oggi da Amazon.it. Buono shopping!

La nostra selezione di offerte

Echo Dot (3ª generazione) | 19,99€ ( 59,99€ )

Nuovo Echo Dot (3ª generazione) con orologio integrato | 34,99€ ( 69,99€ )

Echo Input | 19,99€ ( 39,99€ )

Nuovo Amazon Echo (3ª generazione) | 79,99€ ( 99,99€ )

Xiaomi Mi 9T Pro | 358,99€ ( 399,99€ )

Huawei P30 Lite | 259,00€ ( 369,90€ )

Lego Harry Potter – La Torre dell’Orologio di Hogwarts | 69,90€ ( 99,90€ )

Lego Harry Potter – Nottetempo | 27,99€ ( 39,99€ )

Robot aspirapolvere iRobot Roomba 615 | 199,90€ ( 299,00€ )

Spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 2500 | 39,99€ ( 78,36€)

Asus CERBERUS-GTX1050TI-O4G | 149,99€ ( 246,00€ )

FIFA 20 – Xbox One | 44,99€ ( 69,99€ )

Stampante a getto d’inchiostro HP DeskJet 3750 T8X12B | 34,99€ ( 69,90€ )

Beats by Dr. Dre Powerbeats Pro | 199,00€ ( 249,95€ )

Altre offerte

