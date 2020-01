Offerte del giorno Amazon, grossi sconti su Speaker Bluetooth e Smart TV

Anche oggi torna il nostro quotidiano appuntamento all’insegna delle offerte Amazon, con sconti e promozioni su tantissimi prodotti delle migliori marche e dei brand emergenti, con prezzi – come sempre – da capogiro! Se nei giorni scorsi lo shop online di Jeff Bezos si era prodigato nella promozione di specifici brand con, ad esempio, tante interessanti promozioni sugli accessori Trust, o sugli speaker bluetooth Ultimate Ears (questi ultimi ancora in offerta!), oggi si torna a caccia di singoli articoli in sconto, con offerte dedicate a diversi campi della tecnologia, come speaker bluetooth e smart tv.

Offerte come quella relativa all’ottimo speaker bluetooth Sony SRS-XB402M, dotato di assistente vocale Alexa e creato per garantire performance acustiche di altissimo livello unite ad un design ricercato ed accattivante. Generalmente venduto a ben 270,00€, questo straordinario prodotto è oggi in sconto a soli 149,00€! Un prezzo sicuramente ancora alto, ma che ben si adatta a quello che è uno dei top di gamma dell’attuale mercato dedicato a speaker e simili.

Dotato di funzioni Extra Bass e Modalità Live Sound, garantisce un suono pulito, ampio e molto potente, perfetto per chi vuole il massimo dell’esperienza acustica in mobilità. Pensato per essere trasportato ovunque, è certificato IP67 contro acqua e polvere ed ha una batteria della durata di ben 12 ore, per lunghe sessioni di musica. Del resto stiamo parlando del prodotto principale della linea SRS-XB di Sony, in cui sono inclusi quelli che sono i migliori speaker bluetooth prodotti dall’azienda e con cui questa ha cercato di sfidare l’immenso mercato attualmente dominato da JBL e Ultimate Ears. Inoltre, prima di lasciarvi agli sconti che abbiamo selezionato per voi, vi ricordiamo anche che su Amazon è ancora disponibili l’offerta dedicata ai prodotti Philips per la cucina e la cura della persona.

Fino al 28 gennaio, infatti, acquistando 150€ in prodotti Philips cucina e per la cura della persona si ha diritto ad ulteriori 40€ di sconto sul carrello! L’unica condizione è che si tratti di prodotti venduti direttamente da Amazon ma, in questo caso, poco male, perché proprio questi ultimi sono già venduti a prezzo scontato! Dai ferri da stiro ai rasoi elettrici ce n’è davvero per tutti i gusti!

Detto ciò, come sempre abbiamo selezionato per voi tanti ottimi prodotti in sconto ma l’invito, ovviamente, è anche quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

