Offerte del giorno Amazon, ottimi sconti su Asus Vivobook, Blink XT2 e Amazfit GTR e GTS

Dopo gli ottimi sconti proposti ieri sui puzzle Ravensburger e gli smartwatch Huawei oggi Amazon si concentra su alcuni prodotti hi-tech molto interessanti. Prima di partire con le novità di oggi vi ricordiamo che sono ancora attive alcune promozioni molto interessanti come ad esempio quella relativa alle cuffie XyperX con sconti che arrivano fino al 35% o le offerte sui prodotti per fai da te e giardino di Black+Decker.

Tra i prodotti proposti oggi sicuramente spiccano due computer portatili Asus della linea Vivobook. Questi notebook si distinguono per l’ottimo rapporto qualità prezzo e per lo ScreePad, un touchpad che funge anche da piccolo schermo LCD per impartire comandi aggiuntivi e interagire in vari modi con le app installate sul pc. Per entrambi i modelli abbiamo uno schermo da 15,6″ abbinato a una scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX250. Il primo modello è una versione con processore i5 e SSD da 256GB e viene proposto in due varianti (grigia e verde) a 699 euro. Il secondo dispone invece di un processore i7 con 512GB di SSD e oggi viene venduto a 899 euro. Entrambe le offerte corrispondono al prezzo più basso di sempre su Amazon.

Passando ad altro segnaliamo anche un’ottima offerta sulle videocamere di sorveglianza Blink XT2 che vengono proposte al 20% di sconto per tutti i pacchetti disponibili. Se invece state cercando un nuovo smartwatch con ottime funzioni da fitness tracker oggi potete trovare scontati sia l’Amazfit GTR, con quadrante rotondo e design elegante, che l’Amazfit GTS, una versione esteticamente molto simile a Apple Watch.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

Offerte del giorno Amazon

Offerte ancora attive

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!