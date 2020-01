Fino al 35% di sconto sulle cuffie HyperX Cloud

Dopo avervi già proposto quelle che sono le migliori offerte del giorno su Amazon, vi segnaliamo che il portale di Jeff Bezos ha appena avviato una serie di sconti dedicate alle ottime cuffie Hyper X, con sconti che riguardano alcuni dei prodotti principali del popolarissimo brand della straordinaria linea HyperX Cloud, punta di diamante dell’azienda californiana, e oggi in sconto con una decurtazione sul prezzo fino ad oltre il 50%!

A proposito di cuffie: se sei alla ricerca di un paio di cuffie con un ottimo sistema di cancellazione del rumore, perché non dai un’occhiata a questo video?

Come saprete, la linea di prodotti della gamma HyperX Cloud non è affatto avara di proposte, ed anche per quel che riguarda questa promozione Amazon, le offerte sono numerose ed orientarsi può essere difficile. Il nostro suggerimento? Puntare ad un must tra gli headset cablati dell’azienda, ovvero le sempre ottime Cloud Revolver, supportate da driver direzionali da 50mm e con microfono scollegabile con cancellazione del rumore.

Leggere, belle da vedere e molto resistenti, sono costituite da un telaio in acciaio robusto ma leggero e flessibile, che non pesa sulla testa e tiene le cuffie stabili e in posizione, complice il grip offerto dagli ottimi padiglioni auricolari in memory foam, ma anche la fascia per la testa imbottita e con supporti elastici, che rende l’intera struttura solida, resistente ma anche comoda e leggera. Compatibili con PS4, PC e Mac, sono la scelta perfetta per il gioco ma anche per la musica, e si contraddistinguono sul mercato come un prodotto di fascia medio-alta sia per qualità dei materiali che per prezzo: 129,99€.

Di per sé non un prezzo esagerato per un ottimo headset, ma comunque più appetibile grazie all’offerta Amazon che abbassa quegli originali 130 euro ad appena 59,99€! Stiamo parlando di uno sconto del 54%, per quella che non solo è tra le migliori proposte HyperX, ma anche una delle migliori alternative del mercato.

