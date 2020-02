Offerte del giorno Amazon, sconti su iPhone 11 128GB e Surface Pro 6 e 7

Siamo ormai giunti all’ultima settimana di febbraio e, diciamocelo, è stato un mese fantastico per ciò che concerne le promozioni Amazon, anche se l’impressione è stata quella di un calo relativo agli ultimi giorni, lo shop di Jeff Bezos, in realtà, non ha affatto mollato il colpo e ci ha consegnato ottime offerte relative ad attrezzi da lavoro, smart tv, aspirapolvere robot e non solo, calamitando su di sé l’attenzione di chiunque fosse alla ricerca di offerte di alto livello, dedicati ai più disparati settori merceologici.

Ebbene, a guardare le offerte di oggi, sembra che il trend delle ultime settimane non sia affatto differente, tanto da aprire la giornata con un prezzo decisamente intrigante per iPhone 11 nel formato da 128GB che, in almeno un paio delle sue versioni colorate, scende all’ottimo prezzo di 799,00€, un bello sconto se si considera il prezzo originale di 889,00€! Si tratta di un risparmio di circa 90 euro che, tuttavia, vi permetterà di portarvi a casa un dispositivo a dir poco eccezionale!

Del resto, parliamo di un dispositivo ancora oggi eccezionale, annoverato – giustamente – tra i top di gamma, e dotato di performance che, già al debutto, ci avevano piacevolmente colpito, complice la garanzia di hardware performanti e duraturi ormai tipica di Apple, e quella di uno dei migliori comparti fotografici del settore. Insomma: l’ennesima conferma da parte della casa di Cupertino che, ne siamo certi, non mancherà di stupirci ancora con la tanto chiacchierata prossima generazione di iPhone.

Ovviamente non è finita qui, perché a giornata di sconti Amazon di oggi ha ancora molte sorprese da offrire dal punto di vista degli sconti, con offerte su diversi ottimi monitor gaming e, soprattutto, su un paio di prodotti della linea Surface, i cui sconti arrivano anche a superare i 500,00€! Curiosi? Allora non dovrete far altro che dare un’occhiata alla nostra ricca selezione di prodotti in offerta con l’invito, ancora una volta, di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!