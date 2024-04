Maxi sconto su PureVPN: 82% e 4 mesi di servizio in regalo

Se state esplorando il mondo delle VPN e desiderate comprendere tutte le ragioni per cui dovreste adottarne una nel 2024, il nostro approfondimento vi chiarirà ogni vostro dubbio. Tuttavia, in questo momento, desideriamo attirare la vostra attenzione su un'offerta imperdibile riguardante una VPN di primo piano, resa ora vantaggiosa grazie a uno sconto significativo. Solo per un periodo limitato, potrete beneficiare di sconti fino all'82% e, a seconda della durata dell'abbonamento scelto, ricevere fino a quattro mesi aggiuntivi, sempre a un prezzo scontato. Il focus è su PureVPN, che offre tre diversi piani, dal più essenziale al più completo, con tariffe che iniziano da appena 1,92€ al mese fino a 3,51€ per l'opzione più ricca di funzionalità.

PureVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Quando si sceglie il pacchetto più avanzato, il costo mensile cala notevolmente, passando da 19,12€ a solamente 3,51€. Tale offerta rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera una soluzione efficiente ed economica per tutelare la propria privacy su internet.

Inoltre, PureVPN offre alcuni servizi aggiuntivi compresi nei suoi abbonamenti di livello superiore. Tra questi, spicca il gestore di password denominato "Pure Keeep", che offre la possibilità di creare e conservare un numero illimitato di password, facilitando l'accesso ai vari servizi online senza il timore di dimenticarle o di compromettere la propria sicurezza.

Un ulteriore elemento distintivo di questa VPN è "PureEncrypt", che facilita la condivisione sicura dei file critici attraverso l'uso di tecnologie di crittografia avanzate. Non va trascurata anche la funzione "PurePrivacy", esclusiva dei piani più completi, che arricchisce l'esperienza online con strumenti avanzati per bloccare la pubblicità e monitorare le minacce in tempo reale, garantendo così navigazione veloce e sicura.

