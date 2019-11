Offerte del giorno di Amazon: tante smart tv a prezzi eccezionali!

Vi segnaliamo quelle che sono le più interessanti offerte disponibili tra cui spicca una buona selezione di smart tv dai prezzi eccezionali, ma anche tanti altri prodotti: dagli smartphone ai piccoli elettrodomestici.

Arriva il mese di novembre e con esso non possono che fervere i preparativi per l’attesissimo Blak Friday 2019 del prossimo 29 novembre! Ovviamente noi di Tom’s saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte di quella che sarà una giornata di sconti incredibile per cui, come sempre, l’invito è di tenere sott’occhio la nostra pagina dedicata. Nell’attesa, diamo però un’occhiata a quelle che sono le offerte del giorno di Amazon che, già dallo scorso mese, sta offrendo ai suoi utenti una serie di sconti e promozioni davvero intriganti. Come sempre il portale non si risparmia affatto, ed anche oggi vi segnaliamo quelle che sono le più interessanti offerte disponibili tra cui spicca una buona selezione di smart tv dai prezzi eccezionali, ma anche tanti altri prodotti: dagli smartphone ai piccoli elettrodomestici.

Tra le varie val sicuramente la pena segnalarvi la promozione avviata da Amazon sui prodotti tv e home cinema a marchio Sony che, per altro, propone anche combinazioni di acquisto interessanti per tv e blu-ray, così da risparmiare un bel po’ di soldi qualora non siate ancora dotati di un lettore in grado di proiettare dischi ad altissima definizione. O, ancora, gli sconti che Amazon ha dedicato alle tv Philips e Hisense, con smart tv di grandi dimensioni scontati a prezzi davvero concorrenziali!

Di seguito la nostra selezione di promozioni mentre, come sempre, cliccando sul banner sottostante potrete accedere all’intera proposta di prodotti in sconto per oggi. Buono shopping!

