Ormai siamo in piena estate, il periodo dell’anno prediletto per godersi un po’ di riposo (e a tal proposito, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema, ricchissimi di consigli utili per la vostra partenza). Ma c’è di più: in questa calda stazione si ha molto spesso l’occasione di approfittare di tantissime offerte speciali. Se quindi siete alla ricerca di articoli di ottima qualità per la vostra estate, ma volete anche risparmiare, non potete assolutamente perdervi le offerte del Summer Kit di Monclick. Grazie a queste promozioni, infatti, potrete risparmiare notevolmente sui vostri acquisti, ma avete tempo solo fino al 22 agosto per poterne approfittare!

Vi abbiamo già parlato delle offerte estive di Monclick nella nostra news dedicata, segnalandovi alcuni dei prodotti più interessanti e convenienti. In questo articolo, però, abbiamo inserito in un comodo elenco i 7 articoli assolutamente da non perdere, di modo che possiate trovare immediatamente ciò che state cercando. E non dimenticate che potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate mensili scegliendo come metodo di pagamento Paypal o Klarna.

Prima di passare alla lista di prodotti

Barbecue Xpert 100 LS Plus Rocky | 191,99€ (199,99€)

Foto generiche Iniziamo subito con il parlarvi di questo ottimo barbecue alimentato a gas, assolutamente perfetto per preparare deliziosi piatti all’aria aperta. Una sua particolarità è il sistema di cottura a roccia lavica, perfetto per gli amanti della tradizione e del BBQ. Inoltre, grazie al coperchio/forno potrete scegliere se grigliare le vostre pietanze tramite cottura diretta e indiretta. Si trasporta facilmente grazie alle comode ruote ed è realizzato con materiali molto robusti, incluso il piano/rinforzo in acciaio alla base del carrello. Inoltre, i ripiani laterali pieghevoli sono perfetti come piani di lavoro per preparare i vostri manicaretti e, quando non devono essere utilizzati, si possono ripiegare facilmente, in modo da non ingombrare spazio.

Bicicletta elettrica Momo Design Venezia Black | 699,99€ (799,99€)

Foto generiche Questa versione migliorata permette partenze molto rapide, dato che il motore si avvia solo dopo 1/4 di giro di pedali. Va poi aggiunto che i connettori per cavo a sgancio rapido impermeabili sono perfetti per la manutenzione e la diagnostica, rendendo anche le riparazioni più semplici. Grazie ai connettori smart, poi, sistemare una foratura non sarà più un problema. Va poi sottolineato che stiamo parlando di una bici davvero molto comoda: infatti, grazie allo snodo è possibile modificare la posizione del manubrio per garantirvi il massimo comfort. Questa bici dispone anche di cambio Shimano a 6 velocità per rendere la pedalata sempre piacevole e adattiva e di un pratico display LED sul manubrio, che mostra la carica residua della batteria e permette di scegliere fra 3 livelli di assistenza per modulare, a seconda dello stile di utilizzo, la spinta del motore. Il sistema può essere disattivato in qualsiasi momento, così da poterla usare come una bici tradizionale.

Bicicletta elettrica Argento Mini Max | 998,99€ (1.498,99€)

* La fantastica Argento Mini Max è una bicicletta elettrica un po’ differente dal modello precedente, soprattutto perché unisce lo stile e le performance di una fat e-bike alla praticità di una e-bike pieghevole. Quest’ultimo dettaglio la rende così molto facile da portare sempre con voi, ad esempio anche in macchina, per essere pronti in ogni occasione a vivere le vostre avventure in mezzo alla natura! Inoltre, le ruote fat e le sospensioni anteriori garantiscono facilità di controllo e una grandissima aderenza al suolo. Ciò significa che è perfetta sia sull’asfalto cittadino che su qualsiasi altro tipo di terreno, anche naturalmente fuori strada, garantendovi sempre grandi stabilità e sicurezza.

Fotocamera reflex Canon Eos rp | 1.003,99€ (1.148,99€)

Foto generiche Se state pensando di acquistare una nuova reflex ultra performante che sia anche leggera e pratica da usare, vi consigliamo questo fantastico modello Canon, che non trascura proprio nulla, nemmeno comodità e maneggevolezza: infatti, la comoda ed elegante impugnatura, il touch screen orientabile ad alta risoluzione e il mirino elettronico OLED la rendono davvero molto comoda da utilizzare, anche grazie al peso di soli 485 g. Si tratta di una fotocamera davvero pratica e dotata di un potenziale enorme, grazie alla possibilità di utilizzare i nuovi obiettivi RF. Inoltre, potrete anche scattare in modalità silenziosa e perfino controllare la fotocamera da remoto tramite Wi-Fi. Così potrete scattar fino a 5 fps, elaborare le immagini nella fotocamera e condividerle facilmente tramite l’app Camera Connect. Grazie poi al sensore CMOS full-frame da 26,2 megapixel le vostre fotografie saranno sempre incredibilmente nitide, realistiche e ricche di dettagli. Con uno sconto così importante, è davvero un articolo da non lasciarvi sfuggire.

Fotocamera analogica Instax Mini 70 | 79,99€ (129,99€)

Foto generiche Se invece state cercando una macchina fotografica più economica, magari anche come idea regalo per i più piccoli, vi consigliamo la piccola e pratica Instax Mini 70, perfetta da portare sempre con sé perché pratica, leggera, comoda e dall’aspetto davvero molto gradevole! Dispone di diverse modalità, fra cui Selfie, che permette di modulare la luminosità e la distanza di scatto ottimali, sfruttando anche lo specchietto posizionato accanto all’obiettivi. Inoltre, il treppiede di supporto e la funzione di autoscatto faciliteranno le foto di gruppo. Va poi menzionata la modalità Macro, ottima per scatti a 30 cm dal soggetto. Inoltre, il controllo di esposizione automatica permette di inquadrare sia il soggetto principale che lo sfondo e, semplicemente premendo il pulsante di scatto, la fotocamera rileverà automaticamente la luminosità circostante, regolando autonomamente la velocità dell’otturatore e il flash.

Monopattino elettrico Jeep Adventurer | 728,99€ (799,99€)

Foto generiche Con il suo piccolo ma significativo sconto, che vi permetterà di risparmiare circa 70 euro, questo monopattino elettrico si rivelerà particolarmente prezioso, soprattutto se state cercando un modello eccellente per gli spostamenti in città, ora resi ancora più convenienti grazie all’imperturbabilità del mezzo di fronte alla pioggia. Con il suo potente motore da 350W, il Jeep Adventurer è pronto a spingervi in avanti con la forza necessaria persino per affrontare lievi pendenze. La batteria da 36V, con una capacità di 10.4 Ah pari a 374 Wh, assicurerà un’autonomia fino a 45 km. Un ulteriore vantaggio è dato dall’app Jeep Urban e-Mobility, che rende ogni vostra corsa intelligente e connessa. Attraverso questa app, potete tenere sotto controllo le prestazioni del monopattino, tracciare i percorsi e personalizzare le impostazioni, tutto attraverso un’interfaccia intuitiva e user-friendly.

Monopattino elettrico Xiaomi BHR7125IT | 468,99€ (689,99€)

Foto generiche Ancora meglio lo sconto su questo modello Xiaomi, che passa da 689,99€ a soli 468,99€. Parliamo della quarta generazione del monopattino elettrico targato Xiaomi, migliorato in ogni aspetto e progettato per offrire una guida più confortevole. Un modello, dunque, capace di condurvi agilmente attraverso le strade della città con stile e affidabilità. Con pneumatici da 10″, potrete sfidare ogni tipo di superficie urbana, con una buona dose di certezza di non incorrere a intoppi. La sua autonomia massima di 35 km, pur non essendo la migliore della categoria, vi permetterà di esplorare la città senza preoccuparvi di dover ricaricare frequentemente. Inoltre, con una velocità massima di 20 km/h, raggiungerete rapidamente le destinazioni senza sforzo.

