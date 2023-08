Siamo in piena estate e agosto è il mese prescelto da molti per godersi una meritata vacanza on the road. In questo periodo, infatti, le strade si riempiono di viaggiatori che partono per avventure emozionanti. Se siete tra questi e state organizzando gli ultimi dettagli prima di partire, non dimenticate di equipaggiare la vostra auto con una selezione di gadget utili, per rendere il vostro viaggio più confortevole e piacevole.

Ci sono molteplici gadget progettati per rendere il viaggio in auto più agevole e piacevole, sia che vi dirigiate verso una meta in città sia che andiate fuori città. Aumentare la sicurezza e il comfort dovrebbe essere una priorità, anche perché il tipico caldo di agosto non aiuta, e questi accessori possono essere di grande aiuto.

Potete considerare di includere alcuni must-have come un caricatore per auto per mantenere i vostri dispositivi sempre carichi, un supporto per smartphone per navigare in tutta comodità o un sistema di raffreddamento portatile per mantenere le bevande fresche durante il viaggio. Per questa occasione abbiamo citato 7 di questi gadget, proprio come con le altre nostre proposte relative all’estate 2023.

Estate 2023: 7 gadget per le tue vacanze in auto

AiQInu | Organizer per sedile

Realizzato con materiali di alta qualità, questo organizer per sedile posteriore è stato progettato per resistere all’usura quotidiana e per proteggere il veicolo da graffi e macchie. Il resistente tessuto oxford assicura una lunga durata nel tempo, mentre le cerniere robuste garantiscono un facile accesso a tutti i scomparti, mantenendo tutto al sicuro e organizzato. La sicurezza e la tranquillità durante la guida sono fondamentali, soprattutto quando si viaggia con bambini, motivo per cui apprezzerete la presenza di una tasca con finestra trasparente per tablet, che permetterà ai piccoli di guardare i loro programmi preferiti in totale sicurezza. Voi invece potrete concentrarvi sulla strada e non cadere in distrazioni che possano mettervi in pericolo.

INIU | Caricabatterie per auto

Che sia durante il viaggio di andata o di ritorno, i vostri dispositivi potrebbero rimanere a secco di autonomia, quindi perché non munirsi di un caricatore per auto? Questo modello sfrutta la potenza del Power Delivery 3.0 e del Quick Charge 3.0, garantendo che possiate caricare tutto più velocemente in movimento. Con una potenza fino a 30W sulla porta PD USB-C, questo caricatore può persino alimentare un iPad Pro. Inoltre, con un design compatto e innovativo, è più piccolo del 58% rispetto ai concorrenti, occupando un solo pollice di spazio. Ciò gli permette di adattarsi a qualsiasi cruscotto o accendisigari, senza il minimo rischio di sganciarsi sulle strade più accidentate.

Tsryrlr | Porta cellulare

Quando ci si mette in viaggio verso una destinazione finora sconosciuta, usare lo smartphone come navigatore diventa un’operazione essenziale, ed ecco perché potrebbe servirvi un supporto per smartphone studiato appositamente per l’auto. Questo gadget è dotato di una ventosa forte con blocco a vuoto e resistente alle temperature estreme. La ventosa, inoltre, è facilmente lavabile e riutilizzabile dopo l’asciugatura, garantendo una tenuta perfetta in qualsiasi condizione. Il supporto può essere installato ovunque, dal cruscotto al parabrezza o, volendo, persino su una scrivania a casa. Si adatta a tutti i tipi di veicoli, dalle auto alle pick-up, dai SUV ai camion, pertanto di rivela un prezioso assistente per gli autisti. Il braccio telescopico si estende da fino a 6,4″, offrendo la possibilità di regolare smartphone fino a 7″ per ottenere il miglior angolo di visione possibile.

Absob | Mini aspirabriciole

In vacanza, a maggior ragione se si va in spiaggia, si tende a portare un sacco di polvere nella propria auto, e aspettare il ritorno a casa prima di dargli una ripulita potrebbe non essere il massimo. Potreste quindi portare con voi un mini aspirapolvere come questo, dalla potenza aspirante di 9000 PA e dalla velocità nominale di 22800-31000 RPM, più che sufficiente per catturare polvere, detriti, peli di animali e persino fastidiosi residui con facilità. Essendo a batteria, non necessita di cavo di alimentazione, rendendolo un vero e proprio dispositivo portatile, che potete usare ovviamente anche a casa. Vanta poi un design ergonomico con impugnatura strutturata, che facilita ulteriormente le sessioni di pulizia. Oltre all’aspirapolvere, in confezione troverete una bocchetta per fessure, una spazzola antipolvere, un tubo esteso, due filtri, una custodia protettiva e ovviamente il cavo di alimentazione USB.

Pantone | Borraccia termica

Mantenere le bevande calde o fredde durante i viaggi estivi è essenziale, ed ecco perché vi consigliamo, qualora non ne abbiate già una, di acquistare una borraccia termica. Il modello qui suggerito, tuttavia, non è uno qualsiasi, in quanto dispone di un display digitale touch integrato nel tappo, che permette di visualizzare la temperatura interna della bevanda. Non dovrete quindi più temere sorprese sgradevoli, potendo gustare la bevanda sapendo in anticipo in che stato si trova. La doppia parete in acciaio inossidabile assicura un isolamento termico eccezionale, in grado ad esempio di mantenere il caffè caldo per ore, oppure permettervi di gustarvi una bevanda rinfrescante dopo un intenso allenamento.

Xiaomi Air Compressor 1S | Compressore portatile

A chiunque può capitare di rimanere a piedi durante un viaggio in auto, a causa di un eventuale foratura, e se ciò dovesse capitare durante un lungo viaggio estivo sarebbe un bel grattacapi. Esistono però dei dispositivi in grado di mettere, almeno momentaneamente, una pezza sopra. Il più utile è senza dubbio lo Xiaomi Air Compressor 1S che, grazie alle sue 5 diverse modalità di pressione aria preimpostate, permette di avere il controllo completo sul gonfiaggio degli pneumatici. La facilità d’uso è estrema, al punto che potete lasciarvi guidare dal display digitale integrato, che mostra in modo chiaro e immediato il livello di pressione attuale e la modalità impostata, assicurandovi di mantenere tutto sotto controllo. Potete contare su di esso anche in condizioni climatiche variabili, poiché è progettato per funzionare in un intervallo di temperature da 0℃ a 45℃.

UKKISO | Frigorifero portatile

Un mini frigorifero portatile è un’ottima aggiunta per i viaggi in auto, specialmente se prevedete di fare soste lunghe o viaggiare in luoghi caldi. Quello che vi proponiamo noi è un alleato perfetto per picnic, barbecue, campeggio, feste in casa e, appunto, viaggi. Con i suoi 30 litri di capienza, potrete metterci bevande, frutta, gelati, verdure, prelibati frutti di mare, carni succulente e prodotti per la cura della pelle. Il sofisticato sistema di protezione a diversi livelli H/M/L fa sì che il frigorifero si adatti a diverse tensioni di avvio e spegnimento, offrendo un’efficienza energetica ottimale. Il potente compressore rende possibile raggiungere una temperatura di raffreddamento fino a 32℉ (0℃) quando impostato sulla modalità massima. E cosa ancora più sorprendente, il design senza fili mantiene gli oggetti freschi anche quando l’alimentazione viene spenta. A sorprendere ulteriormente è l’innovativa funzione di controllo intelligente della temperatura, che permette di gestire le impostazioni del frigorifero direttamente dal palmo della vostra mano, garantendo che ogni ingrediente sia mantenuto al livello di freschezza desiderato.

