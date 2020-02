Offerte Batticuore di Unieuro: super prezzo su Galaxy s10e e non solo

Coe da quotidiana consuetudine, abbiamo aperto la nostra mattinata con quelle che sono le proposte in sconto Amazon dove, per altro, vi abbiamo segnalato l’ottimo prezzo di oggi relativo iPhone 11 nel formato da 128 GB (correte a dargli un’occhiata!). Ma non di solo Amazon vive chi ama sconti e offerte, ed eccoci dunque a volgere lo sguardo alla proposta Unieuro le cui offerte, come da tradizione per la catena, sono davvero numerose, specie in occasione dei nuovi sconti “Batticuore”, che vi permetteranno di acquistare tanti ottimi prodotti tecnologici a prezzi d’occasione, specie se siete alla ricerca di un ottimo smartphone.

Come sempre le offerte sono decisamente numerose, ma particolarmente interessante è la promozione su Samsung Galaxy S10e, ovvero quella che è la versione più piccola ed economica della linea S10 che, al netto di alcune rinunce, si è presentato da subito come un prodotto ottimo, specie per chi non ha eccezionali pretese dal punto di vista fotografico. Rinunciando alla fotocamera zoom presente sul classico S10, Galaxy S10e abbassa il prezzo d’acquisto, restando però un ottimo dispositivo dal punto di vista della qualità costruttiva e del software, unendo al tutto un design meno massiccio e, per questo, più maneggevole. Non poco, specie se si considera il prezzo di lancio che permetteva di risparmiare ben 300€ rispetto al modello S10.

Venduto originariamente a 779€, Galaxy S10e è scontato sul portale Unieuro a ben 429€, certo non il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, ma comunque un prezzo d’occasione, specie considerando che stiamo parlando di un hardware da top di gamma e non, come molti ritengono, di un prodotto della fascia media del mercato. Ovviamente Galaxy S10e non è l’unico prodotto in offerta oggi, ed anzi gli sconti abbondando su Unieuro in occasione delle promozioni Batticuore e, come sempre, abbiamo stilato per voi una piccola selezione con quelli che, a nostro giudizio, sono le migliori offerte disponibili. L’invito, ovviamente, è comunque quello di dare un’occhiata alla pagina ufficiale della promozione, così da poter dare uno sguardo a tutti i prodotti in offerta disponibili.

