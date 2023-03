Gli estratti a freddo sono diventati, specie negli ultimi anni, sempre più apprezzati dai consumatori nostrani, complice anche un ritorno ed un rinnovato interesse al tema del benessere fisico, connesso a stili di vita più salutari e ad un consumo mirato di frutta e verdura.

Ecco perché, oltre ad un aumento delle proposte in bar e supermercati di estratti freschi di frutta e verdura, negli ultimi tempi si è assistito ad un progressivo aumento delle vendite degli estrattori domestici, elettrodomestici non sempre a buon mercato ma con cui poter preparare in casa bevande salutari e nutrienti.

In tal senso, vi farà piacere scoprire quella che è un’ottima offerta che Amazon ha messo a disposizione nelle ultime ore, relativa ad un estrattore di qualità pregevole, giacché parliamo del Kenwood JMP601SI PureJuice che, dal prezzo originale di 299,99€ è oggi in sconto del 31%, e dunque acquistabile a soli 178,14€!

Si tratta, come anticipato, di un prezzo davvero eccezionale per un prodotto simile, specie considerando che gli estrattori di qualità, durevoli nel tempo ed in grado di non compromettere le proprietà organolettiche dei succhi estratti, costano spesso diverse centinaia di euro.

Grazie ad Amazon, dunque, potrete portarvi a casa questo splendido prodotto ad un prezzo davvero molto accessibile, cominciando così a prepararvi in casa succhi ed estratti con le modalità ed i gusti che preferite, con anche la garanzia di risultati apprezzabili, visto che questo specifico modello è stato progettato con un sistema di estrazione lento, che non riscaldando l’elettrodomestico, evita l’ossidazione involontaria del cibo lavorato, conservando i nutrienti estratti.

Non solo, perché il processo di lenta spremitura di Kenwood JMP601SI PureJuice garantisce anche un’estrazione fino all’84% del succo, evitando così al massimo possibile gli sprechi, separando in modo pratico ed intelligente la parte più fibrosa di frutta e verdura, che potrete poi utilizzare in altri modi in cucina.

Compatto, versatile, ed in grado di mixare una grande varietà di frutta e verdura, il Kenwood JMP601SI PureJuice è, in estrema sintesi, un estrattore dai risultati professionali, ed acquistarlo al prezzo oggi proposto è, senza alcun dubbio, un affare! Per questo, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che Amazon sta dedicando a questa offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prodotto vada esaurito o che, peggio ancora, l’offerta termini del tutto!

