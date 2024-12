Pagamenti digitali in Italia: dati e trend 2024

Il panorama dei pagamenti digitali in Italia sta vivendo una trasformazione significativa. Negli ultimi tre anni, l'Italia ha registrato una crescita notevole nell'adozione dei pagamenti digitali. L'utilizzo di app di pagamento e digital wallet è aumentato dal 17% nel 2021 al 44% nel 2024. Oltre a queste soluzioni, carte di debito, credito e prepagate stanno consolidando la loro posizione come strumenti principali per gli acquisti quotidiani. Complessivamente, il 52% degli italiani si definisce "Digital First", preferendo i pagamenti digitali rispetto al contante.

Questi dati emergono dall'Osservatorio Visa, realizzato per il terzo anno consecutivo in collaborazione con Ipsos. Obiettivo: analizzare tendenze e comportamenti nel settore dei pagamenti digitali. Il rapporto evidenzia un aumento della fiducia verso le innovazioni tecnologiche, con il 39% degli italiani favorevole a nuove soluzioni in grado di semplificare l'esperienza di acquisto.

I vantaggi dei pagamenti digitali: semplicità e sicurezza

La gestione dei pagamenti ricorrenti si conferma come uno dei servizi più apprezzati dagli italiani. Circa il 23% dei consumatori Digital First ne fa uso regolare, sottolineando il crescente interesse verso strumenti che facilitano il controllo delle spese, come la visualizzazione e la sospensione di abbonamenti direttamente dall’app bancaria.

Tuttavia, persistono alcune barriere. Il timore delle frodi è il principale ostacolo per il 40% degli intervistati, seguito dalla paura di perdere il controllo delle spese (33%) e dai costi aggiuntivi (29%). Per superare queste preoccupazioni, il 44% degli italiani ritiene fondamentale il ruolo delle banche nel garantire la sicurezza dei pagamenti, supportato dall’adozione di tecnologie biometriche e di screening digitale.

Foto di Salvatore da Pixabay

Formazione e servizi a valore aggiunto

La diffusione dei pagamenti digitali è in crescita, ma dall’Osservatorio Visa emerge un chiaro bisogno di formazione. Il 42% degli italiani dichiara che sarebbe necessaria una maggiore educazione sull’uso di questi strumenti e addirittura l’81% sente personalmente questa necessità. Le banche giocano un ruolo cruciale in questo contesto: il 45% degli intervistati si aspetta supporto soprattutto attraverso i canali digitali, mentre il 34% apprezza ancora il contatto diretto con le persone in filiale.

Tra i servizi a valore aggiunto, ovvero quelli al di fuori dell’offerta bancaria di base, gli italiani mostrano interesse per gli avvisi in tempo reale sulle spese (22%) e i suggerimenti sulle strategie per risparmiare (50%). Tuttavia, funzionalità come salvadanai virtuali e promozioni personalizzate spesso restano poco utilizzate, a causa della scarsa conoscenza delle loro potenzialità.

Il futuro che verrà

L'Italia sta compiendo passi importanti verso un futuro sempre più digitale nei pagamenti. La crescente adozione di app, carte e digital wallet testimonia un cambiamento nei comportamenti dei consumatori, ma evidenzia anche la necessità di affrontare sfide legate alla sicurezza e alla formazione. Le banche e gli operatori del settore hanno l'opportunità di distinguersi offrendo soluzioni innovative e supporto educativo, così da rispondere alle aspettative di semplicità, sicurezza e controllo.