Panasonic MZ2000: TV OLED per puristi a soli 1.760€!

Oggi, i puristi delle smart TV preferiscono i modelli OLED per la loro eccezionale qualità visiva. Mediaworld ha deciso di dedicarsi a questa categoria offrendo una delle migliori TV OLED attualmente sul mercato: la Panasonic TX-55MZ2000. Originariamente venduta a circa 3000€ per il modello da 55 pollici, ora è disponibile a soli 1.760€, un'opportunità imperdibile per gli appassionati disposti a investire in un prodotto di alta fascia. Il prezzo sarà aggiornato al momento dell'inserimento nel carrello.

Vedi offerta su Mediaworld

Panasonic TX-55MZ2000, chi dovrebbe acquistarla?

La Panasonic TX-55MZ2000E rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano vivere un'esperienza visiva e sonora di altissimo livello direttamente a casa loro. Grazie alle tecnologie all'avanguardia integrate, quali il sistema audio 360° Soundscape Pro (che offre un'immersione sonora completa grazie agli altoparlanti orientati verso l'alto e ai lati) e la compatibilità con vari formati HDR tra cui Dolby Vision e HDR10+, garantisce una qualità dell'immagine superlativa.

Questo modello è, quindi, perfetto per coloro che non si accontentano di guardare, ma vogliono sentire i contenuti in modo coinvolgente, trasformando il proprio soggiorno in una vera e propria sala cinematografica. Non solo gli amanti del cinema, ma anche i videogiocatori più esigenti troveranno nella Panasonic TX-55MZ2000E la TV perfetta per le loro sessioni di gioco.

La TV vanta funzioni pensate proprio per chi gioca, come la Modalità Game Extreme che riduce il ritardo in ingresso e supporta tecnologie quali AMD FreeSync Premium e Nvidia G-Sync, assicurando movimenti fluidi e una risposta veloce per un'esperienza di gioco 4K senza interruzioni. Sia che si tratti di immergersi in avventure graficamente ricche o di affrontare avversari in giochi competitivi, questa smart TV è progettata per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di giocatori, offrendo suoni e immagini impeccabili per un'immersione totale nell'azione.

Vedi offerta su Mediaworld