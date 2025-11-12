Partono ora i prezzi Black Friday su 4 prodotti Dreame

Il Black Friday 2025 è finalmente alle porte e, come ogni anno, segna l’inizio del periodo più atteso dagli amanti della tecnologia e della casa smart. Le grandi offerte iniziano già a comparire in anticipo, permettendo di accaparrarsi elettrodomestici di ultima generazione a prezzi decisamente più vantaggiosi. Tra i brand protagonisti di quest’anno c’è anche Dreame, ormai punto di riferimento nel settore della pulizia intelligente, grazie a una gamma di prodotti che uniscono design, potenza e automazione.

Quest’anno Dreame apre ufficialmente la stagione degli sconti con quattro modelli di punta pensati per rispondere a esigenze diverse: robot aspirapolvere top di gamma, aspirapolvere portatili e soluzioni evolute per la pulizia profonda. Scopriamo nel dettaglio quali sono i modelli protagonisti di questo anticipo del Black Friday e le caratteristiche che li rendono ideali per ogni tipo di casa.

Dreame L50 Pro Ultra: ora a 799€

Il Dreame L50 Pro Ultra è il robot aspirapolvere e lavapavimenti pensato per chi vuole il massimo della comodità senza rinunciare a una pulizia impeccabile. Grazie alla sua stazione automatica multifunzione, il robot è in grado di svuotare il serbatoio della polvere, lavare e asciugare i panni mop, e ricaricarsi in totale autonomia. Il sistema di navigazione LiDAR 3D garantisce una mappatura precisa della casa e un riconoscimento intelligente degli ostacoli, permettendo al dispositivo di muoversi agilmente anche negli spazi più complessi.

Con una potenza di aspirazione elevata e un serbatoio d’acqua intelligente, l’L50 Pro Ultra è ideale per famiglie, possessori di animali domestici e chi desidera una casa pulita ogni giorno senza alcuno sforzo. A un prezzo scontato di 799€, rappresenta una delle soluzioni più avanzate e complete nella categoria dei robot aspirapolvere premium.

Dreame H14 Pro: ora a 299€

Il Dreame H14 Pro è un aspirapolvere/lavapavimenti con tecnologia Wet & Dry, progettato per chi cerca un elettrodomestico versatile in grado di gestire sia la polvere sia i liquidi. Il suo sistema di pulizia a doppio rullo e la capacità di lavaggio automatico permettono di mantenere sempre elevate le prestazioni, riducendo al minimo la manutenzione.

Perfetto per chi vive in appartamenti di piccole e medie dimensioni, il Dreame H14 Pro è leggero, maneggevole e dotato di un display intelligente che mostra in tempo reale le informazioni principali, come il livello di sporco e lo stato della batteria. A 299€, è una scelta eccellente per chi desidera passare a una pulizia più rapida ed efficiente, senza dover utilizzare diversi strumenti.

Dreame H15s: ora a 349€

Il Dreame H15s rappresenta l’evoluzione della linea di aspirapolvere senza filo del brand. È pensato per chi vuole la libertà di un cordless ma non vuole rinunciare alla potenza. Il motore ad alte prestazioni e l'autonomia lunga consentono sessioni di pulizia complete anche su superfici ampie, con una capacità di aspirazione ideale per moquette, parquet e tappeti.

Dotato di accessori intercambiabili, l’H15s si adatta facilmente a qualsiasi esigenza: dalla pulizia dei pavimenti a quella di divani, interni auto e superfici delicate. Con un design moderno e un’autonomia migliorata, l’H15s si posiziona come uno dei migliori rapporti qualità-prezzo di questa stagione, grazie al prezzo scontato di 349€.

Dreame H15 Pro Foamwash: ora a 499€

Chi cerca una pulizia profonda e un’igiene impeccabile troverà nel Dreame H15 Pro Foamwash il compagno ideale. Questo aspirapolvere e lavapavimenti di nuova generazione introduce la tecnologia FoamWash, che sfrutta la schiuma detergente per rimuovere lo sporco ostinato e garantire pavimenti più puliti e igienizzati.

L'elettrodomestico è dotato di un sistema di autopulizia avanzato che elimina i residui di schiuma e sporco dal rullo al termine di ogni utilizzo, mantenendo le prestazioni al top nel tempo. È la scelta perfetta per famiglie con bambini o animali domestici, dove l’igiene quotidiana è una priorità. Con un prezzo scontato di 499€, il Dreame H15 Pro Foamwash porta la pulizia domestica a un nuovo livello di efficienza e comfort.

Con questi quattro prodotti, Dreame dà ufficialmente il via agli sconti Black Friday 2025, offrendo soluzioni innovative per ogni esigenza e fascia di prezzo. Che si tratti di un robot autonomo o di un aspirapolvere multifunzione, l’obiettivo resta sempre lo stesso: rendere la pulizia di casa più semplice, intelligente e alla portata di tutti.