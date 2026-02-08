Telegram si prepara a una delle più radicali trasformazioni della sua interfaccia su Android, abbracciando in modo massiccio il linguaggio di design Liquid Glass che Apple ha reso popolare con iOS. L'aggiornamento alla versione 12.4.0, attualmente in distribuzione tramite Play Store, rappresenta un punto di svolta nell'evoluzione estetica dell'app di messaggistica, introducendo elementi di trasparenza e una struttura di navigazione completamente ripensata che strizza l'occhio in modo inequivocabile alla piattaforma della mela. Si tratta di un cambiamento che va ben oltre il semplice restyling, ridefinendo l'intera esperienza utente dell'applicazione su dispositivi Android.

La novità più evidente è l'introduzione di una barra di navigazione inferiore a quattro schede, elemento distintivo che ricorda da vicino l'interfaccia iOS e che rompe con la tradizione del menu laterale hamburger tipica delle app Android. Le quattro sezioni principali – Chat, Contatti, Impostazioni e Profilo – rimangono ora costantemente accessibili tramite questa barra che persiste visibile anche durante lo scorrimento dei contenuti, garantendo un accesso immediato alle funzionalità chiave dell'applicazione.

L'architettura dell'interfaccia ha subito una riorganizzazione profonda con l'eliminazione completa del menu laterale hamburger, storico elemento di navigazione che caratterizzava le versioni precedenti. Le funzionalità che risiedevano in quel menu, come la creazione di nuovi gruppi, sono state ricollocate in un menu a tre punti posizionato nell'angolo superiore destro della schermata delle chat, seguendo convenzioni più moderne di design delle applicazioni mobile.

Gli elementi di trasparenza ispirati a Liquid Glass sono particolarmente evidenti nella modalità chiara dell'app, creando effetti di profondità e sovrapposizione visiva

Il linguaggio visivo Liquid Glass si manifesta attraverso elementi trasparenti e semitrasparenti distribuiti capillarmente nell'interfaccia, creando effetti di profondità e stratificazione che ricordano il vetro liquido. Sebbene l'implementazione Android non replichi esattamente quella iOS, l'ispirazione al design language di Apple è inequivocabile, dimostrando come le linee guida estetiche tra i due ecosistemi mobili stiano convergendo in modo sempre più marcato.

Questa trasformazione su Android arriva dopo che Telegram aveva già introdotto il supporto completo a Liquid Glass su iOS nei primi giorni di gennaio 2025, rendendo chiara la strategia dell'azienda di uniformare l'esperienza visiva tra le due piattaforme. Gli aggiornamenti di ottobre e novembre 2024 avevano già anticipato questa direzione con ridisegni parziali di alcuni elementi, ma la versione 12.4.0 rappresenta il completamento di questa visione progettuale.

La community degli utenti Android di Telegram, storicamente legata a un'interfaccia che seguiva più fedelmente le linee guida Material Design di Google, sta reagendo con feedback non esattamente entusiastici al nuovo approccio estetico. La questione solleva interrogativi interessanti sulla progressiva omologazione del design delle app multi-piattaforma e sulla perdita di identità visiva specifica per ciascun ecosistema mobile, tema ricorrente nel dibattito sulla progettazione di interfacce contemporanee.

L'aggiornamento è già disponibile tramite Google Play Store con distribuzione graduale, seguendo il classico approccio di rollout a fasi che permette di monitorare eventuali problematiche prima della diffusione globale. Gli utenti che non visualizzano ancora l'aggiornamento possono attendere che il rilascio raggiunga il loro dispositivo nei prossimi giorni, secondo le tempistiche standard di distribuzione delle app Android.