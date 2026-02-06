Amanti dei mattoncini più famosi del mondo, questa è un’occasione che non potete lasciarvi sfuggire! Fino al 19 febbraio, ogni acquisto di almeno 50€ di set LEGO a disponibilità immediata vi farà ottenere un buono coupon del valore di 10€. Si tratta di un’opportunità unica per arricchire la vostra collezione, iniziare nuove costruzioni o regalare un sorriso a chi amate, senza spendere di più. Con i LEGO, ogni mattoncino è un passo verso infinite possibilità creative: dal divertimento dei più piccoli alla sfida dei collezionisti più esperti, questa promozione è pensata per tutti coloro che desiderano costruire qualcosa di speciale.

Come funziona l’iniziativa?

Partecipare all’offerta è semplice e immediato: basta effettuare un acquisto minimo di 50€ su set LEGO disponibili subito e il vostro buono da 10€ sarà generato automaticamente. Il credito extra vi permetterà di esplorare ancora di più il vasto catalogo LEGO, scegliendo tra costruzioni classiche, collezioni a tema e le ultime novità, ideali per stimolare la fantasia e la creatività di tutta la famiglia. Che desideriate cimentarvi in un castello medievale, un’astronave futuristica o un paesaggio cittadino dettagliato, il buono vi darà la possibilità di ampliare la vostra esperienza LEGO con meno fatica per il budget.

Il buono ottenuto sarà valido per i vostri prossimi acquisti di giochi LEGO dal 27 febbraio al 19 marzo. Questo significa che avrete tempo sufficiente per pianificare con calma i vostri acquisti, confrontare set e scegliere quelli che più stimolano la vostra creatività. Potrete sfruttare il buono per aggiungere nuovi set alla vostra collezione, completare una serie incompleta o provare finalmente quei set che avete sempre desiderato. In questo modo, ogni acquisto diventa un’opportunità per trasformare il gioco in un’esperienza ancora più ricca e divertente.

Ricordate, l’offerta è valida solo fino al 19 febbraio e riguarda esclusivamente i set a disponibilità immediata. È il momento perfetto per fare scorta di mattoncini, programmare nuovi progetti di costruzione e sfruttare al massimo il valore aggiunto del buono da 10€. Non lasciate che questa opportunità vi sfugga: costruite, create e sognate con i LEGO, approfittando di questa promozione che rende ogni acquisto ancora più speciale. Trasformate ogni idea in realtà e lasciatevi ispirare dalla magia dei mattoncini più amati del mondo.

