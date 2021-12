Per Deloitte le vendite di NFT sportivi raddoppieranno nel 2022

L’NBA Top Shot, il restyling digitale abilitato alla NFT degli oggetti da collezione sportivi NBA, ha ispirato altri sport a lanciare i propri mercati. Con la sua più recente partnership innovativa con Infinite Objects, continua a coinvolgere gli appassionati di sport di tutto il mondo. Questa partnership consente ai possessori di Top Shot di immortalare le loro clip preferite nel mondo reale con fotogrammi video in loop con licenza ufficiale di Infinite Objects.

Dapper Labs, la società dietro il popolare gioco di basket fantasy NFT NBA Top Shot, sta ora costruendo una piattaforma simile per la NFL. Pete Giorgio, responsabile della pratica sportiva statunitense di Deloitte, ha parlato del futuro delle NFT nello sport nel prossimo anno, in un’intervista con Sportico. Il gigante della consulenza prevede che entro la fine del 2022, fino a cinque milioni di appassionati di sport investiranno in prodotti crittografici collezionabili.

“Gli NFT sono solo l’inizio di ciò che può essere fatto con le tecnologie crittografiche e blockchain”, ha detto Giorgio. “Man mano che le organizzazioni iniziano ad abbracciare queste tecnologie, sarà interessante scoprire come le utilizzeranno“. Giorgio ha anche parlato di come l’industria dello sport si adatterà all’internet del futuro. “Penso che le organizzazioni sportive siano in realtà alcune delle organizzazioni più adattabili”. “Una volta che l’industria capirà le dimensioni dell’opportunità, penso che li vedrete muoversi rapidamente e abbracciarla”.