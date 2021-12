Per Elon Musk dogecoin è più adatto di bitcoin alle transazioni

Il volume delle transazioni di bitcoin è basso e il costo per transazione è elevato. È, almeno, al suo livello di base, è adatto per una riserva di valore, ma, fondamentalmente, bitcoin non è un buon sostituto della valuta transazionale. Elon Musk ha spiegato che dogecoin è “leggermente” inflazionato, ma l’inflazione percentuale della moneta meme in realtà diminuisce con il tempo ed ha quindi incoraggiato le persone a spendere piuttosto che accumulare una riserva di valore.

Musk è stato riconosciuto come la persona dell’anno dal Time Magazine, unendosi al fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e al fondatore di Amazon Jeff Bezos. La copertina della rivista chiude un anno dominato dal nativo sudafricano. È riuscito a potenziare la mania delle azioni meme con un singolo tweet all’inizio del 2021 e ha anche contribuito a rendere dogecoin, una parodia di Bitcoin creata per scherzo, una delle criptovalute più preziose.

Da solo ha fatto salire alle stelle il prezzo del Bitcoin facendo sì che Tesla acquistasse $ 1,5 miliardi della più grande criptovaluta e l’accettasse per gli acquisti di auto, e poi lo ha mandato in crash a maggio. All’inizio di quest’anno, Tesla è diventata una società da trilioni di dollari e il patrimonio netto di Musk ha superato i 300 miliardi di dollari, consolidando il suo status di persona più ricca del mondo.

L’anno dell’azienda, tuttavia, è stato anche impantanato di polemiche: dagli incidenti mortali che hanno fatto mettere in discussione la sua tecnologia alle accuse di molestie sessuali. Nell’intervista, Musk ammette che Tesla ha “molto lavoro da fare” con il suo pilota automatico. SpaceX di Musk è anche sulla cuspide del suo più grande razzo per la “corsa allo spazio” tra lui e il collega centimiliardario Bezos.