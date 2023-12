Per gli USA l'Europa discrimina le compagnie tecnologiche americane

Un gruppo bipartitico di rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti ha scritto una lettera al Presidente Joe Biden, esigendo azioni concrete contro quello che ritengono essere un attacco mirato alle compagnie tecnologiche statunitensi da parte dell'Atto del Mercato Digitale (DMA) dell'Unione Europea (UE).

Nella lettera, firmata da 22 membri del Congresso, si lamenta il fatto che su sei "gatekeeper" designati all'inizio dell'anno sotto il DMA, cinque hanno sede negli Stati Uniti e nessuno nell'UE.

I rappresentanti riconoscono che l'UE ha il diritto di regolare l'economia digitale ma evidenziano che l'agenda di 'sovranità digitale' dell'UE ha applicato regole diverse alle società americane e alle aziende europee e straniere, con un trattamento più favorevole per queste ultime, incluse aziende russe e cinesi.

Il DMA, una delle leggi principali dell'UE insieme all'Atto dei Servizi Digitali (DSA), regolamenta le compagnie tecnologiche che operano nel blocco, limitando l'azione di terzi, come piccole imprese o consumatori, attraverso la portata delle loro tecnologie.

Secondo la Commissione Europea, i "gatekeeper" sono aziende che svolgono un ruolo cruciale tra imprese e consumatori per quanto riguarda i servizi fondamentali delle piattaforme. Sei compagnie, tra cui Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft e ByteDance, sono state designati come "gatekeeper" nel settembre scorso.

I rappresentanti hanno criticato l'esclusione delle grandi aziende tecnologiche cinesi come Tencent, Alibaba e Huawei come "gatekeeper", nonostante la loro concorrenza aggressiva con le aziende statunitensi nell'UE e in altri mercati.

Tuttavia, questo criterio per ottenere lo status di "gatekeeper" del DMA richiede determinati volumi d'affari annui o il coinvolgimento di un numero significativo di utenti e imprese negli ultimi anni, criteri che Tencent, Alibaba o Huawei difficilmente soddisfano nell'UE.

Sebbene la Commissione abbia rifiutato di commentare, ha ribadito che tutte le aziende attive nell'UE sono soggette alle regole del blocco, indipendentemente dalla loro sede.

I rappresentanti hanno esortato Biden a indagare su come l'agenda di sovranità digitale dell'UE possa danneggiare gli interessi economici e di sicurezza americani e a ottenere impegni dall'UE per interrompere misure discriminatorie contro le aziende statunitensi.

Inoltre, hanno chiesto di incoraggiare funzionari americani in Europa a garantire che il DMA non discrimini le compagnie americane.