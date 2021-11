Per i governatori della Federal Reserve non c’è motivo di emettere CBDC

La governatrice della Federal Reserve Michelle Bowman ha dichiarato la scorsa settimana che non vede molte ragioni per cui la Fed dovrebbe emettere una valuta digitale della banca centrale degli Stati Uniti, data la sicurezza e l’efficienza del sistema di pagamento degli Stati Uniti. La Fed sta attualmente mettendo insieme un rapporto che discute i pro e i contro dell’emissione di un dollaro digitale. Il rapporto dovrebbe essere rilasciato presto.

Un altro governatore della Federal Reserve che è scettico sull’emissione di un dollaro digitale da parte della Fed è Randal Quarles. Ha detto il 20 ottobre a una conferenza del Milken Institute che non capisce gli argomenti a favore dell’emissione di una valuta digitale della banca centrale. Quarles, che si dimetterà a dicembre, ha dichiarato: “Fino a quando qualcuno non mi risponderà alla domanda perché, non capisco perché dovremmo dedicare l’enorme quantità di risorse e il rischio tecnologico e la significativa interruzione dell’attuale funzionamento del sistema finanziario”.

Anche il governatore della Federal Reserve Christopher Waller dubita che la Fed debba emettere un dollaro digitale. Ha spiegato in ottobre durante una discussione ospitata dall’Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) che un dollaro digitale metterebbe la Fed in diretta concorrenza con le banche commerciali.

“Con una valuta digitale della banca centrale, stai facendo una domanda molto diretta. La banca centrale dovrebbe essere più coinvolta nell’elaborazione dei pagamenti per le famiglie e le imprese in modo da consentire loro di aggirare il sistema bancario? Questo è ciò che sta facendo un account CBDC”, ha detto Waller. “Quindi, dovresti competere con il sistema bancario o no?” Ad agosto, il governatore della Fed aveva già osservato: “resto scettico sul fatto che una CBDC della Federal Reserve risolverebbe qualsiasi problema importante che affligge il sistema di pagamento degli Stati Uniti”.