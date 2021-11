Per la Banca del Canada le criptovalute non sono rischiose per l’economia

Secondo il vice governatore della Banca del Canada Paul Beaudry le criptovalute si stanno “sviluppando in un modo che crea un tipo sistemico di rischio per un sistema finanziario” fino ad ora. Questo perché le criptovalute sono “abbastanza lontane da un sistema finanziario”, ha osservato Beaudry. Ma man mano che il mercato delle criptovalute diventa più grande con più persone che investono in esso, la crittografia diventa più di un rischio, il che potrebbe significare un certo livello di vulnerabilità.

“Non siamo ancora al punto di pensare che questo sia un grande rischio per l’economia, ma è qualcosa che stiamo tenendo d’occhio molto da vicino”. Ha detto Beaudry, che ha anche sottolineato che le criptovalute classiche come bitcoin non svolgono un ruolo importante nei pagamenti poiché gli investitori le acquistano “principalmente per speculare”.

Ma ci sono anche risorse digitali come le stablecoin che sono supportate da attività e valute legali, che potrebbero potenzialmente svolgere un ruolo più importante nei pagamenti, ha affermato. Il Canada è emerso come uno dei Paesi più cripto-friendly del mondo, diventando una delle prime giurisdizioni al mondo ad approvare un fondo negoziato in borsa bitcoin. Il Canada è stato anche un luogo popolare per i minatori crittografici globali, classificandosi al quarto posto in termini di tasso di hash secondo il Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index ad agosto 2021.

Ma nonostante il progressivo sviluppo e l’adozione delle criptovalute, la Banca del Canada ha espresso un certo scetticismo sulle criptovalute in precedenza. A maggio, la banca centrale canadese ha affermato che le risorse digitali come bitcoin rimangono un asset altamente rischioso nonostante l’adozione da parte degli investitori istituzionali.

“La volatilità dei prezzi derivante dalla domanda speculativa rimane un ostacolo importante all’ampia accettazione delle risorse crittografiche come mezzo di pagamento”, ha scritto la Bank of Canada nella sua revisione del sistema finanziario sui più importanti rischi finanziari e vulnerabilità economiche.